Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США

Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.

Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».

Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.

Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.

«Всегда существует вероятность того, что конфликт в Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.

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