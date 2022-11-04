На фестивале “День народного единства” можно попробовать угощения из новых регионов России

В этом году в Москве не будет крупных гуляний в День народного единства, который отмечают в стране 4 ноября, однако некоторые мероприятия все же состоятся, и их главная задача будет заключаться в помощи жителям присоединившихся к России регионов – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Мероприятия, которые пройдут в столице в эти выходные, будут наполнены чувствами единства и гордости за страну. Во времена, когда российская культура и история отменяется на Западе, особенно важно защитить самобытность Родины, ее уникальность.

Так, на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль “День народного единства”, гости которого смогут попробовать и приобрести продукцию российских регионов, в том числе новых. Для поставщиков товаров этот фестиваль – шанс расширить круг покупателей. Как рассказал руководитель компании “Лавандовые сезоны” Никита Касаткин, места для производителей на фестивале предоставляются бесплатно.

“Мы делаем натуральные варенья, натуральные сиропы, пряники – например, из лаванды,

имбиря. Также делаем сироп из чебреца. В общем, все на натуральных травах. Все

очень вкусно, полезно и без всяких добавок, химикатов”, – сообщил он в беседе с “Дни.ру”.

К слову, лаванда ассоциируется у многих россиян с Крымом, ведь там есть множество ферм с этим растением.

Товары “Лавандовых сезонов” – далеко не единственная диковинная продукция, которая будет представлена на фестивале “День народного единства” на ВДНХ. Необычные деликатесы привезут в Москву, например, из Республики Адыгея, Сахалинской области, Курской, Ленинградской и Калининградской областей.

Представитель СПССК “Эко-Фермер” (г. Калининград) Андрей Пугач рассказал “Дни.ру”, что их компания производит фуа-гра, утиные риеты, риеты с кусочками фуа-гра, паштеты, конфи из утиных бедрышек, каша по-фермерски с мясом утки в ассортименте и многое другое.

“Все это можно будет продегустировать и приобрести на фестивале”, – отметил Пугач.

Часть вырученных предпринимателями средств будет направлена на благотворительность. В денежной помощи сейчас особенно нуждаются жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также вооруженные силы РФ, задействованные в спецоперации, поэтому материальная поддержка будет оказываться именно им.

Кстати, кухня Запорожской области тоже будет представлена на фестивале. Как рассказала предприниматель Мария Смирнова для “Дни.ру”, на главной выставке страны посетителям предложат попробовать кулеш с рыбой, наваристый капустняк с салом, острый салат из свеклы (бурака), картофельные оладьи и мясо, приготовленное на огне.

“Гости смогут не только приобрести, но и, конечно же, посмотреть, как все это готовится”, – рассказала она.

В рамках фестиваля “День народного единства” также пройдут открытые кулинарные мастер-классы шеф-поваров. Эксперты в области кулинарии познакомят посетителей с гастрономическим разнообразием разных регионов России и раскроют секреты приготовления разных блюд – например, донского борща с бычками, мариупольской юшки, запеченной рыбы в глине.

А еще посетителям фестиваля расскажут об особенностях и техниках приготовления блюд на открытом огне. За праздничное настроение будут отвечать ведущие. Они проведут образовательные викторины по географии и традициям России.

Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут, конечно же, не только на ВДНХ. С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом. Он будет посвящен истории обороны Москвы. Погрузиться в атмосферу событий прошлого можно будет с помощью кинохроники, стихов и песен военных лет, театрализованных постановок.

С 3 по 6 ноября в учреждениях Москвы пройдет свыше 160 мероприятий, посвященных Дню народного единства. Жителям и гостям столицы наверняка будет интересно в эти дни посетить музеи, библиотеки, кинотеатры, парки и культурные центры, где пройдут тематические лекции, концерты, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Посетители смогут узнать больше о знаковых событиях, произошедших на территории России.