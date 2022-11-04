 

“Уродливо”: Убитого раком раздувшегося Баскова обмыли до кончиков ногтей

04.11.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Николай Басков на днях стал гостем Бориса Корчевникова, придя в студию шоу “Жизнь и судьба”, которое недавно было перезапущено на канале “Россия 1”. Ведущий шоу хотел расспросить Николая, который в последнее время стал чуть реже появляться на публике, о том, как протекает его жизнь и о том, смог ли певец оправиться после смерти отца.

Николай Басков после этого вопроса горько разрыдался:
убитый
раком отца
он так и не смог пережить свою потерю. Напомним, Виктор Владимирович Басков скончался в 2019 году от рака головного мозга.

Стресс этот, к слову, так отразился на внешности “натурального блондина”, что он стал почти неузнаваем. Стройный некогда Николай Басков раздулся сейчас как воздушный шар, а из под опустившихся век смотрят покрасневшие глаза, обрамленные в распухшие веки.

По внешности Николая Баскова прошлась блогер Лена Миро. Она обмыла его до кончиков ногтей, подметив и физические и эмоциональные перемены в Николае. На ее взгляд, Николай повзрослел и обрел чуткость, позволившую ему более тонко переживать чувствительные моменты.

Комментаторы, однако, с Миро не согласились. Углядели в поведении Баскова лишь корысть.

“Хайповать на смерти одного из самых близких тебе людей низко, подло и уродливо”, – плюнул один из подписчиков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.20 / Александр Беглов пообещал пожертвовать Крыму все петербургские сосули

19.03.21 / Валерий Меладзе впервые прокомментировал скорое рождение своего шестого ребенка

01.04.22 / От байкерской до болеро: тенденции легких курток на весну и самые актуальные модели

31.12.21 / «Они отписались от рассылки»: Песков объяснил, почему президенты Украины и Грузии не получили новогоднее поздравление Путина

26.10.22 / Сергей Бодров снимался в «Брате» в свитере из секонд-хенда за 35 рублей

04.07.22 / Частичный балаяж — трендовое окрашивание волос этого лета: несколько идей для воплощения

13.02.22 / Приехали ни с чем и закончили ничем

26.10.22 / В США судят китайцев за попытки «подорвать американскую судебную систему»

31.10.22 / “До свидания!”: Проскурякова удрала вон от притащившего в дом новую женщину Николаева

12.03.22 / В России утвердят собственный эталон килограмма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика