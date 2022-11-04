“Уродливо”: Убитого раком раздувшегося Баскова обмыли до кончиков ногтей

Николай Басков на днях стал гостем Бориса Корчевникова, придя в студию шоу “Жизнь и судьба”, которое недавно было перезапущено на канале “Россия 1”. Ведущий шоу хотел расспросить Николая, который в последнее время стал чуть реже появляться на публике, о том, как протекает его жизнь и о том, смог ли певец оправиться после смерти отца.

Николай Басков после этого вопроса горько разрыдался:

убитый

раком отца

он так и не смог пережить свою потерю. Напомним, Виктор Владимирович Басков скончался в 2019 году от рака головного мозга.

Стресс этот, к слову, так отразился на внешности “натурального блондина”, что он стал почти неузнаваем. Стройный некогда Николай Басков раздулся сейчас как воздушный шар, а из под опустившихся век смотрят покрасневшие глаза, обрамленные в распухшие веки.

По внешности Николая Баскова прошлась блогер Лена Миро. Она обмыла его до кончиков ногтей, подметив и физические и эмоциональные перемены в Николае. На ее взгляд, Николай повзрослел и обрел чуткость, позволившую ему более тонко переживать чувствительные моменты.

Комментаторы, однако, с Миро не согласились. Углядели в поведении Баскова лишь корысть.

“Хайповать на смерти одного из самых близких тебе людей низко, подло и уродливо”, – плюнул один из подписчиков.