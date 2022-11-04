Жительница Нью-Йорка – здесь становится всё опаснее в одиночку выходить на улицу

Ситуация в Нью-Йорк настолько вышла из-под контроля полиции, что находиться на улицах города в одиночку становится всё опаснее, пишет психотерапевт Памела Гарбер на страницах The Washington Time. Местные жители с детства привыкают «сливаться с толпой» или пристраиваться к незнакомцам, чтобы попытаться обезопасить себя от внезапных атак. Причём если раньше насилие на улицах ещё имело какую-то цель и объяснение, то сейчас жестокие преступления всё чаще совершаются даже днём без всяких внешних причин, что ещё больше пугает, подчёркивается в статье.



AP

Никогда не ходите по Нью-Йорку в одиночестве, советует психотерапевт Памела Гарбер, которая с детства живёт в этом городе и проводит консультации по проблемам депрессии и повышенной тревожности, а также трижды участвовала в Нью-Йоркском марафоне. По её словам, очень важно находиться постоянно в компании других людей, даже если это будут посторонние, чтобы снизить риск внезапных агрессивных нападений, которые в последнее время резко участились, пишет The Washington Times.

Такая стратегия — слиться с другими прохожими, чтобы не выглядеть в глазах потенциального нападающего одинокой жертвой, уже давно и широко используется многими жителями Нью-Йорка, которые зачастую понимают друг друга без слов, поясняет автор: «Были моменты, когда мне даже не нужно было специально просить кого-то, чтобы скоординировать темп нашей ходьбы».



Однажды на улице мужчина, который находился неподалёку от Гарбер, начал внезапно странно жестикулировать и явно направился к ней. В этот момент другой незнакомый мужчина, который прогуливался с детской коляской, обменялся с ней понимающими взглядами — и начал идти с ней рядом, как будто бы они знают друг друга, пока они не дошли до следующего перекрёстка, где она поблагодарила его за помощь.

«В другой раз, после того как некто начал настойчиво подбираться слишком близко к моему кошельку, я просто пошла рядом с весёлой и болтливой парочкой, направлявшейся в ресторан на семейное торжество», — пишет автор. А совсем недавно при пересечении Третьей авеню Гарбер пришлось столкнуться почти вплотную с группой явно рассерженных и взволнованных мужчин, которые говорили всё громче и громче.

Чтобы не привлекать их внимания и избежать нежелательной встречи, она попыталась вступить в разговор с другим незнакомцем, который стоял на углу 54-й улицы и явно не хотел поддерживать с ней разговор. «Можно я просто поговорю с тобой и постою рядом минутку?» — попросила она от отчаяния, поскольку ей стало по-настоящему страшно.



«Моё когнитивное состояние было сфокусировано на реальности, что в этот момент в этом городе, который я так люблю, любой человек может сделать что угодно в отношении кого угодно и при этом не понесёт для себя никаких серьёзных последствий — а единственные, кто будет переживать последствия нападений, это его жертва и общество. Я уже узнала это из своего собственного опыта, а также из общего опыта клиентов в моей терапевтической практике», — поясняет Гарбер.

По её мнению, ситуация с безопасностью в Нью-Йорке практически вышла из-под контроля, и его жителям надо привыкать никогда не ходить по улицам города в одиночку. Причём если в прежние времена жестокие преступления совершались целенаправленно, а не случайно, и имели хоть какую-то логику, то теперь ситуация изменилась.

Раньше большинство нападений было связано с тем, что кто-то, например, необдуманно появлялся в дорогих украшениях в «плохом» районе города, ещё и в позднее время или в слишком привлекающей внимание одежде, либо своим поведением провоцировал нежелательную реакцию местной публики. Но теперь единственное, что объединяет трагические инциденты прошлых лет и недавние громкие нападения, — это тот факт, что жертва чаще всего находилась в одиночестве, подчёркивается в статье.

Например, в минувшие выходные сотрудник Goldman Sachs был убит во время ничем не примечательной воскресной поездки на поезде, по дороге на бранч с друзьями. Днём в субботу в Лексингтоне, чуть в стороне от многолюдной 63-й улицы, неизвестные избили беременную женщину. Ещё одна женщина была недавно избита в Нью-Йорке на платформе метро, где она ждала поезда после ничем не выделяющегося рабочего дня.

И это всего лишь пара примеров вспышек беспричинного насилия, подчёркивает автор: «При этом не было никакой явной «провокации», которую можно было бы выделить, а затем исключить из этого «уравнения». Нельзя выделить какое-то конкретное поведение, которое нужно ограничить, или одежду, на которую нужно обратить внимание, нет какого-то времени суток, которое могло бы обеспечить гарантию безопасности».

Как и многие дети в Нью-Йорке, Гарбер в детстве мечтала о том, чтобы обстановка вокруг неё была похожа на безмятежный заснеженный пейзаж, переливающийся мерцающими зелёными и красными огоньками, который можно увидеть в появляющихся на полках магазинов к Рождеству стеклянных праздничных шарах, внутри которых кружатся искусственные снежинки. Но теперь эта мечта преобразовалась в желание, чтобы жители этого города осознали опасность ходить по улицам в одиночку и стали проявлять больше солидарности и взаимопомощи.

«Вместо «зефирного» инея и мерцающих зелёных и красных огней, давайте вместе поделимся идеей доступного единства», — призывает автор. И хотя подобная стратегия, направленная на то, чтобы слиться с толпой или оказать помощь незнакомым людям, может вступить в противоречие с массовой тенденцией изолироваться, это будет способствовать самозащите, особенно в комбинации с альтруизмом, говорится в статье.

Конечно, практически невозможно с точностью оценить, насколько именно такой метод способен предотвратить и сократить количество атак в Нью-Йорке. Но бесспорно, если горожане будут ходить в компании, они помогут друг другу не оставаться наедине перед лицом возможной угрозы, подчёркивает автор. И по мнению Гарбер, именно такая стратегия могла бы помочь нью-йоркцам реализовать детскую мечту о безопасном окружении.

