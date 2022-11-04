«На войне все средства хороши»: Василий Небензя проголосовал в ООН вместо соседей, когда те ушли на перерыв

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя проголосовал за соседей, когда решалась судьба очередной антироссийской резолюции. Дипломат воспользовался тем, что её проект поставили на голосование до окончания перерыва, и многие коллеги ещё отсутствовали на своих местах.

После объявления 30-минутного перерыва, Небензя, сославшись на очень хорошее самочувствие, решил остаться на месте. Он дождался, когда большинство участников покинули зал, а затем начал быстрым шагом обходить места представителей разных государств и голосовать в поддержку Российской Федерации.

Находившийся в это время в зале президент Италии Серджо Маттарелла, а также сотрудники охраны попытались остановить политика, однако он продемонстрировал выдающуюся прыть и всё же успел склонить мировое сообщество на сторону России.

«Я много лет тренировался для этого момента, в своё время я был самым быстрым депутатом Госдумы, – хвастается он. – На войне все средства хороши»

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