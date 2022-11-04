 

Селена Гомес призналась, что не может иметь детей

04.11.2022, 11:30, Разное
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30-летняя Селена Гомес впервые появилась на обложке авторитетного журнала о музыке Rolling Stone и поговорила с журналистом издания о самом сокровенном. А точнее о том, что многие женщины не всегда готовы обсуждать публично. Селена призналась, что не может выносить ребенка из-за побочного эффекта препаратов от биполярного расстройства личности, которое ей диагностировали в 2018 году. Тогда певица отчетливо слышала в своей голове голоса и несколько месяцев провела в стационаре, чтобы привести психику в порядок.

Мне потребовалось проделать тяжелейшую работу, чтобы признать, что у меня биполярное расстройство, и научиться справляться с этим, потому что оно не исчезнет, – сказала она. 

Селена отметила, что до получения диагноза совершенно по-другому планировала свою жизнь. 

Я выросла, думая, что выйду замуж в 25 лет. Меня действительно подкосило то, что я и близко не была к этому в том возрасте. Более того — не могла быть еще дальше от этого. Это было так глупо, но я правда думала, что мой мир рухнул.

Напомним, что последнее десятилетие Селена Гомес активно боролась за свое здоровье. Помимо биполярного расстройства ранее в 2014 году ей диагностировали хроническое аутоимунное заболевание — волчанку, из-за осложнений которой Селене пришлось перенести трансплантацию почки и химиотерапию.

Напомним, что 30-летие Селена Гомес отметила 22 июля. На празднике присутствовали близкие друзья певицы, в том числе Хармони Тивидад из группы Girlpool, Камила Кабельо, Франсия Раиса, которая, как известно, стала донором почки для Селены, когда та болела волчанкой, и другие знаменитости. Еще раньше, в июне, Селена стала одной из почетных гостей громкой свадьбы Бритни Спирс и Сэма Асгари.

А в середине октября Селена, наконец, развеяла слухи о вражде с нынешней супругой своего бывшего Джастина Бибера — Хейли Бибер. Сначала в социальных сетях появились совместные фото двух красоток, а затем Селена публично прокомментировала их встречу.


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