 

Гарик Харламов ушел из Comedy Club – кто станет соведущим Павла Воли

04.11.2022, 11:30, Разное
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Поздно вечером в четверг ТНТ объявил, что Гарик Харламов не появится в новом выпуске телешоу “Comedy Club”, который выйдет в эфире уже сегодня. Анонс передачи был опубликован в официальных аккаунтах передачи. Многие поначалу подумали, что комик уходи в небольшой отпуск, но оказалось, что это не так. Канал объявил, что новым соведущим Павла Воли станет комик и стендапер Андрей Бебуришвили.

Харламов решил сам расставить все точки над “i” и опубликовал пост в своих социальных сетях:

Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать, – закончил он свое обращение шуткой.

Бебуришвили тоже вышел на связь с подписчиками:

Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет.

Реакция интернет-пользователей оказалась единогласной, хотя другие все же посчитали, что надо дать комику возможность:

Не то пальто…
Гарика верните.
Без Харламова не интересно.
Где Харла?
О боже, только не говорите, что Харламова убрали.
Только не этот Бебур.
Пора запускать петицию.
Да хорош, Бебур отличный комик.

Напомним, Гарик Харламов – один из главных резидентов Comedy Club. Вместе с Павлом Волей, Гариком Мартиросяном и другими они стояли у истоков телешоу в нулевые. Особым успехом пользовались “беседы” Павла и Гарика с гостями, а также миниатюры Харламова с Тимуром Батрутдиновым.


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