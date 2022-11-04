Гарик Харламов ушел из Comedy Club – кто станет соведущим Павла Воли

Поздно вечером в четверг ТНТ объявил, что Гарик Харламов не появится в новом выпуске телешоу “Comedy Club”, который выйдет в эфире уже сегодня. Анонс передачи был опубликован в официальных аккаунтах передачи. Многие поначалу подумали, что комик уходи в небольшой отпуск, но оказалось, что это не так. Канал объявил, что новым соведущим Павла Воли станет комик и стендапер Андрей Бебуришвили.

Харламов решил сам расставить все точки над “i” и опубликовал пост в своих социальных сетях:

Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать, – закончил он свое обращение шуткой.

Бебуришвили тоже вышел на связь с подписчиками:

Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет.

Реакция интернет-пользователей оказалась единогласной, хотя другие все же посчитали, что надо дать комику возможность:

Не то пальто…

Гарика верните.

Без Харламова не интересно.

Где Харла?

О боже, только не говорите, что Харламова убрали.

Только не этот Бебур.

Пора запускать петицию.

Да хорош, Бебур отличный комик.

Напомним, Гарик Харламов – один из главных резидентов Comedy Club. Вместе с Павлом Волей, Гариком Мартиросяном и другими они стояли у истоков телешоу в нулевые. Особым успехом пользовались “беседы” Павла и Гарика с гостями, а также миниатюры Харламова с Тимуром Батрутдиновым.