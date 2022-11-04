Le Figaro – Европа может столкнуться с нехваткой газа к концу 2023 года, предупредили в МЭА

Хотя в этом году Европе и удалось заполнить газовые хранилища на 95% к началу отопительного сезона, следующая зима может оказаться для стран континента значительно более трудной, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своём свежем докладе. Как пишет Le Figaro, в МЭА считают, что в случае полного прекращения поставок российского газа и роста спроса на СПГ в Китае Европа в зимний период 2023-2024 гг. рискует столкнуться с дефицитом голубого топлива в размере до 30 миллиардов кубометров.



AP

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило в своём свежем докладе, что Европа рискует в зимний период 2023-2024 гг. столкнуться с нехваткой газа, пишет Le Figaro.



По данным газеты, эксперты агентства подсчитали, что при сценарии полного прекращения поставок российского голубого топлива с параллельным восстановлением экономики Китая, который начнёт оттягивать на себя значительную часть экспорта сжиженного природного газа (СПГ), дефицит ресурса составит для европейских стран около 30 миллиардов кубометров.



По прогнозам МЭА, европейские газовые хранилища к началу зимнего периода 2023-2024 гг. удастся заполнить лишь на 65%, пусть даже сейчас уровень их загрузки и составляет 95%.



«Несмотря на наличие «подушки безопасности», которую обеспечивает нынешний уровень запасов, а также недавнее снижение цен на газ и необычно высокие температуры, не стоит делать слишком оптимистичных выводов на будущее», — цитирует Le Figaro доклад агентства.



В документе при этом подчёркивается, что геополитическая и экономическая конъюнктура к лету 2023 года почти наверняка претерпит значительные изменения, что повлияет на возможности Европы по закупке газа и заполнению хранилищ, пишет Le Figaro.



По мнению экспертов МЭА, эти изменения прежде всего коснутся позиции России: если по итогам нынешнего года Москва должна будет в общей сложности поставить в Европу около 60 миллиардов кубометров газа, поскольку сохраняла практически нормальный объём поставок на протяжении первого полугодия и лишь затем стала сокращать их на фоне украинского конфликта, то в 2023-м такое будет уже крайне маловероятным — Москва может даже полностью прекратить газовый импорт в европейском направлении.



Кроме того, европейцы смогли в этом году обеспечить себя газом благодаря снижению спроса на СПГ в Китае — но поскольку производство СПГ вырастет лишь на 20 миллиардов кубометров, в случае, если Пекин импортирует в 2023 году столько же сжиженного газа, сколько в 2021-м, КНР потребит большую часть новых объёмов.



В таких условиях европейским правительствам необходимо «незамедлительно принять меры, направленные на ускорение роста энергоэффективности, развёртывания новых мощностей в возобновляемой энергетике, установки теплонасосов и применения любых других средств для структурного снижения потребности в газе», заявил на пресс-конференции глава МЭА Фатих Бироль.



По информации Le Figaro, МЭА в ближайшее время опубликует «дорожную карту», в которой будут содержаться конкретные предложения, которые позволят заполнить европейские газовые хранилища на 95% к началу отопительного сезона 2023-2024 года, а также снизить уровень потребления газа в зимний период.