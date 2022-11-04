Жерар Пике объявил об уходе из “Барселоны”

Накануне 35-летний многолетний защитник футбольного клуба “Барселона” Жерар Пике объявил об уходе из команды и о завершении карьеры. О своем решении футболист сообщил в социальных сетях, опубликовав прощальный видеоклип.

Вы дали мне все, и теперь, когда мечты ребенка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после “Барсы” другой команды не будет, так и есть. В эту субботу будет моя последняя игра на “Камп Ноу”, – написал он.

В грядущую субботу Пике выступит в составе “Баросы” последний раз на матче 13-го тура Ла Лиги с “Альмерией”. Свою карьеру Пике начал в “Барселоне”, а в 2004 году перешел в “Манчестер Юнайтед”. В 2006-м защитник отправился в годичную аренду в “Реал Сарагосу”, а спустя два года вернулся в родные пенаты. “Барселона” в составе с Пике выиграла восемь чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В этом году Пике расстался с возлюбленной и матерью своих детей, певицей Шакирой. Об их разрыве стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Позже Пике появился на публике в обществе новой подруги, а Шакира, в свою очередь, впервые поговорила с журналистами глянца о громком разрыве с футболистом и планах на будущее, а также выпустила клип, посвященный несчастной любви.