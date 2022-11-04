Ежегодный автопробег на УАЗ Патриот ко Дню народного единства отменили из-за дефицита иностранных запчастей

Ежегодный всероссийский автопробег «Ударим патриотизмом по бездорожью», который традиционно проводится на отечественном автомобиле УАЗ Патриот, впервые отменён.

К такому решению пришли организаторы мероприятия в связи с дефицитом иностранных комплектующих для автомобилей.

– «Прошу отнестись с пониманием. Нарушение логистических цепочек вынудило нас отменить автопробег. Как вы знаете, во время подробных мероприятий автомобилисты попадают в мелкие ДТП, и если раньше было легко закупить недостающую запчасть из-за рубежа, сегодня такая возможность отсутствует. Сама уже на этом обожглась, – рассказала глава оргкомитета автопробега Дарья Тинькова.

Чтобы не расстраивать автомобилистов-патриотов, было принято решение о проведении аналога автопробега онлайн.

«Владельцы «Патриотов» получают возможность прокатиться не только по своему любимому городу, но и по любому населённому пункту нашей огромной страны», – отмечает Тинькова.

Другой автопробег ко Дню народного единства, проводящийся в городах Дагестана, состоится в соответствии с графиком. По улицам Махачкалы, Каспийска, Дербента, Кизляра проедут владельцы автомобилей Lada Priora.

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