Чистая польза без всякой химии: делаем своими руками мыло из зеленого чая для ухода за кожей

Зеленый чай является одним из самых популярных в мире напитков, так как обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Он богат антиоксидантами, помогает улучшить работу мозга, снизить вес, минимизирует риск сердечных заболеваний и т. д. Но не многие знают о пользе мыла с зеленым чаем в уходе за кожей. Между прочим, его не так уж сложно изготовить самостоятельно.

Необходимые материалы

Итак, что вам понадобится? Белая глицериновая мыльная основа, зеленый краситель для мыла, ароматизатор «зеленый чай» и листья зеленого чая. Также вам будут нужны формы для изготовления мыла, миска и микроволновая печь.

Работа с глицериновой основой

Для начала глицериновую основу необходимо перевести в жидкое состояние. С помощью острого ножа нарежьте ее на мелкие кусочки. Это значительно облегчит плавление мыльной основы.

Поместите нарезанные кусочки в чистую миску. Поставьте ее в микроволновую печь. Включите и нагревайте мыльно-глицериновую основу. Открывайте дверцу микроволновки через каждые 30 секунд, чтобы перемешать основу, затем закрывайте. Продолжайте, пока не получите однородную жидкую массу.

Кстати, несмотря на то, что белый глицерин достаточно популярен для изготовления мыла, использование козьего молока или масла ши позволит добиться более роскошного эффекта. Так что можно попробовать разные варианты для сравнения и выбрать то, что вам больше придется по душе.

Ароматное мыло с эффектом скраба

Чтобы подчеркнуть тот факт, что вы делаете мыло из зеленого чая, добавьте несколько капель ароматизатора. Он усилит приятный запах.

Если вы хотите наделить свое мыло отшелушивающими свойствами, отлично подойдет молотая овсянка, особенно для тех людей, чья кожа склонна к появлению угревой сыпи. Еще один подходящий скраб – молотые абрикосовые косточки. Просто добавьте столовую ложку желаемого скраба.

Красивый цвет

Хотите придать своему домашнему мылу легкий зеленый оттенок, чтобы оно действительно выглядело так, как будто сделано из чистого зеленого чая? Добавьте несколько капель красителя.

А вот и сам зеленый чай

Добавьте примерно столовую ложку зеленого чая в растопленную глицериновую основу. Не прекращайте помешивать смесь, чтобы все добавленные ингредиенты, включая скраб, если вы его добавляли, хорошо перемешались.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Заполняем формы

Используя ложку или силиконовую лопатку, аккуратно перелейте расплавленную мыльную основу и любые дополнительные ингредиенты в пластиковые или силиконовые формы. Убедитесь, что они чистые и сухие. На сегодняшний день не составляет никакого труда купить формы, сделанные специально для мыловарения. Они могут быть даже деревянными. Если вы используете именно такие, необходимо выстелить внутренние поверхности силиконовой фольгой или бумагой для замораживания.

Перед заливкой необходимо убедиться, что смесь немного остыла, так как слишком горячая масса может вызвать деформацию, в результате чего у вас получатся уродливые, кривые куски мыла. После того, как вы заполните все формочки, осторожно постучите по каждой из них (особенно по дну) пальцами или ложкой, чтобы удалить как можно больше пузырьков воздуха.

Заключительный этап

Потребуется от 12 до 24 часов, чтобы мыло из зеленого чая было готово. Только не ставьте формочки в холодильник или морозильную камеру, так как это повлияет на внутреннюю температуру холодильника и придаст мыльный вкус вашим продуктам.

Если вы хотите, чтобы домашнее мыло из зеленого чая было более гладким, накройте верх заполненных форм полиэтиленовой пленкой, прежде чем остудить. Смотрится очень даже презентабельно.

Если вам будет трудно достать мыло из формы, положите его в морозильную камеру, но только на один час. Этого времени достаточно, чтобы мыло отделилось от формы, но не настолько, чтобы оно передало мыльный вкус остальному содержимому морозилки.