 

“Для облизывания”: вывалившая грудь красотка из “Уральских пельменей” довела толпу мужиков до оргазма

04.11.2022, 9:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова получила широкую популярность, играя в шоу команды КВН “Уральские пельмени” на телеканале СТС. Многие поклонники проекта отмечали, что юмористка стала самой красивой участницей телешоу.

Она и сейчас продолжает радовать фанатов своей красотой. Конечно, артистка уже не принимает участие в телепроекте, но по доброй памяти ее продолжают назвать красоткой из “Уральских пельменей”.

Юлия Михалкова в свою очередь не дает поклонникам сомневаться, почему именно она стала красоткой популярного телепроекта. Кстати, после ухода из юмористического шоу артистка не попала под забвения, а, наоборот, продолжила уже более яркую сольную карьеру.

Сегодня она ведет довольно активный и, к радости фанатов, открытый образ жизни. Телеведущая не стесняется делиться в социальных сетях снимками, публикую даже вполне себе пикантные фото.

На днях
Юлия Михалкова поразила поклонников новым образом. Она сфотографировалась в настолько откровенном черном платье, что пышная грудь, можно сказать, вывалилась наружу. Открытые ноги тоже поразили публику.

Подписчики оценили анатомические подробности звезды “Уральский пельменей”. Дошедшая до оргазма толпа мужиков осыпала красотку горячими комментариями, например, “красивые нежные гладкие ноги для облизывания”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.21 / Депутат Госдумы раскритиковал россиян за тягу к дешёвым автомобилям

03.01.22 / Широкие брюки и мини-сумки: какие стильные тенденции стоит взять в новый год, а от каких отказаться

30.08.22 / В парке 60-летия Октября появилась площадка для скейтеров

03.01.22 / Байден и Зеленский обсудили…

13.02.22 / Киркоров “опустошил” модные бутики Майами, готовясь к новому сезону шоу “Маска”

03.12.21 / Мнение: “Оскал Кремля”

20.12.21 / Ученые связали вероятность заболевания COVID-19 с психологическим состоянием инфицированных коронавирусом людей

08.05.22 / Художника Павленского депортируют в Россию

20.07.22 / Аналитик CNBC высмеял идею США о потолке цен на российскую нефть

02.07.22 / Мнение: 5 букв коварного Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика