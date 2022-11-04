Без трусов, но с крестами: чиновники предстали в сауне во всей красе

За без малого два столетия, которые прошли после

написания Гоголем “Ревизора”, нравы не изменились. И “водятся грешки” за многими служивыми людьми. Ведь, как известно, умный

человек не любит “пропускать того, что плывет в руки…” Иные и прямо

говорят, что берут взятки, но только “борзыми щенками”.

Правда, показной набожности в чиновниках-хапугах стало как будто больше – кресты на груди, земные поклоны, широкое крестное знамение, непременно

желание поставить “такую свечу, какой еще никто не ставил”.

Нет, не про XIX век писал Николай Васильевич, а про наш, где повсюду только

видимость одна – добродетели, порядочности, приличия. Так и хочется

смыть с тех, кто при власти, годами прилипшую грязь, и именно поэтому героев спектакля

Сергей Женовач помещает в сауну, где и пар, и бассейн, и мраморные

лежаки.

“Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в

ботфортах со шпорами”, – пояснял Гоголь в замечаниях для господ актеров образы.

Но здесь причудливые костюмы не понадобились – на героях спектакля “Лабардан-с” есть

только простынки. А то и вовсе причинные места они прикрывают тазиками,

поворачиваясь к публике пятыми разной степени полноты точками.

В этой сауне диалоги гоголевских героев обретают особую остроту,

сатиричность и злободневность. Зрители узнают в них, кого видят каждый день в

телевизоре и в присутственных местах – воров, рвачей, взяточников, готовых друг друга предать и подставить,

лишь бы выслужиться перед столичным начальством.

А начальство это в провинции готовы носить на руках – в прямом и переносном смысле. Мол, “нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание”. Благо, играть роль чиновника из Петербурга Ивана Хлестакова выбран Никита

Исаченков. Он в точном соответствии с указанием Гоголя – “тоненький, худенький”. Когда его, мертвецки

пьяного, городничий (Дмитрий Липинский) выносит на руках из бассейна, зал лежит от смеха.

Вообще, бассейн здесь –

основное место действия. Нет ни дома городничего, ни гостиничного номер Хлестакова

– только пар да вода. В бассейне совещаются и решают важные вопросы, в бассейне

обручаются и дают взятки. Сюда падают случайно и спускаются по-царски, здесь

смывают грехи и погружаются в новые. Большую часть спектакля актеры проводят в

воде и под водой. Кажется, что пьяный чиновник из Петербурга уже и не всплывет вовсе – все перекрестились и выдохнули. Ан-нет – каскад брызг, и вот он, мокрый с головы

до ног, тот, который даже с Пушкиным на дружеской ноге! “Ах, какой приятный, какое тонкое обращение! ” – ахает жена городничего Анна Андреевна (Варвара Насонова). “Ах, милашка!” – вторит ей дочь Мария Антоновна (Виктория Воробева)

Особенно комично за этим

наблюдать на фоне Арии рабов из “Набукко”, которая соседствует с Viva Villazon

из “Травиаты” Верди” и “Увертюрой” из оперы-буфф “Перикола” Жака Оффенбаха. Классика

музыкальная в сочетании с классикой литературной – что может быть чуднее для

антуража сауны и полуголых тел.

Разве что “две необыкновенные крысы… черные, неестественной величины” из сна Городничего, которые “пришли, понюхали — и пошли прочь”. С этих двух огромных крысы и начинается спектакль, обещающий восторг в каждое мгновение, хотя и идет он три с половиной часа.

Не менее чудным кажется и название просоленной

и провяленной трески без хребтовой кости – лабардан! Ею потчевали в городке

Хлестакова, и так уж ему понравился и вкус, и название!… Лабардан – самая заурядная

промысловая рыбешка. Как и сам Хлестаков. А если добавить к ней частицу “с”, то

получается новый смысл. “С” в конце предложения или в конце фразы в ту пору обозначала

вежливость к собеседнику, демонстрировала учтивость и этикет, будучи связанной со словом “сударь”. То

есть звучать, на самом деле, должно как “да, сударь” или “извольте,

сударь”. Потом, когда судари исчезли, словоерс приобрел уничижительное и

ироничное значение. Которое и использовал Гоголь в пьесе, а Женовач сделал “Лабардан-с”

названием ее сценической версии.

Она получился вкусной, как и рыбка, которая так глянулась главному

герою.