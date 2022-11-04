 

19FortyFive – США обостряют конфликт, отправляя военнослужащих на Украину

04.11.2022, 8:55, Разное
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Размещение на территории Украины военнослужащих страны — участницы НАТО — это обострение конфликта, пускай их задачи и состоит лишь в проверке и учёте поставляемых Киеву вооружений, пишет 19FortyFive. Неясно, как отреагирует Запад, если американские солдаты будут ранены или убиты в результате российского удара, а возможные последствия несут большие риски для всего мира, подчёркивает автор материала.


AP

В начале недели появились сообщения о том, что небольшое количество американских военнослужащих было переброшено на Украину с целью проверки поставляемых Западом вооружений. Несмотря на то что военные не будут участвовать в боевых действиях против России, новость можно считать обострением конфликта, поскольку подобная деятельность НАТО ранее осуществлялась лишь в сопредельных с Украиной странах, пишет 19FortyFive.

На прошлой неделе Пентагон и Государственный департамент заявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $275 миллионов долларов, а также о формировании соответствующего плана отчётности. Это было вызвано обвинениями в адрес администрации Байдена в том, что никакого надзора за передаваемым оружием попросту не ведётся, пишет автор материла. Согласно плану, американские военнослужащие будут помогать украинскому правительству отслеживать и вести учёт современных конвенциональных вооружений и поощрять союзников заниматься подобным мониторингом и проводить расследования, обмениваясь информацией о перехваченном оружии.

Само присутствие солдат из страны — участницы НАТО на Украине — это важное событие в рамках этого конфликта. Неясно, что будет в случае, если натовские солдаты пострадают или погибнут в результате удара со стороны России. Это можно будет считать нападением на альянс, отмечает автор, подчёркивая, что это может спровоцировать военный ответ стран блока, что, в свою очередь, приведёт к полномасштабному глобальному конфликту с Москвой. Реакция РФ также имеет значение — хотя непонятно, сможет ли президент Владимир Путин что-либо предпринять, учитывая, что Москве не хватает современных вооружений и она не может рассчитывать на военную поддержку Китая в случае крупного конфликта, резюмирует обозреватель 19FortyFive.


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