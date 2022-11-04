Le Figaro – реформаторские амбиции Макрона не идут на пользу его рейтингу

В ближнем круге Эммануэля Макрона подтверждают, что французский президент не собирается отказываться от пенсионной реформы, поскольку желает, чтобы его запомнили как реформатора, пишет Le Figaro. Такое упорство, между тем, обходится лидеру Франции дорого: он начал терять поддержку пенсионеров, в результате чего его рейтинг за минувший месяц опустился до 35%.



AP

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона за минувший месяц снизился на 3 процентных пункта, опустившись до 35%, пишет Le Figaro в своей рубрике «Политический барометр», в которой издание регулярно освещает рейтинги первых лиц государства и самых видных политиков.



Как отмечается в материале газеты, в окружении Макрона почти не сомневаются в том, что глава государства твёрдо намерен к январю следующего года реформировать пенсионную систему Франции, повысив возраст выхода на пенсию — и не только потому, что обещал это сделать в ходе предвыборной кампании, но и потому, что продолжение политических и социальных преобразований является для него первоочередной целью. «Он хочет остаться в истории как президент-реформатор, чего бы это ни стоило, — поведал корреспонденту Le Figaro один из представителей ближнего круга французского лидера. — Трудности, с которыми сталкивается правительство — это больше не его проблема. Он и сам частенько говорит: «Я-то не министр».



Между тем, глядя на данные соцопросов, проведённых по заказу Le Figaro для «барометра», начинаешь сомневаться в том, что Макрон сможет в нынешних политических и социальных условиях довести до конца пенсионную реформу, признаётся журналист газеты. Устремления французского президента уже стоили ему поддержки пенсионеров — последней социальной группы, которая ещё недавно оценивала его скорее положительно: отныне в ней число не доверяющих ему респондентов (54%, +9 п.п. за месяц) превысило число тех, кто ему не доверяет (50%, +3 п.п.).



Макрону пока удалось сохранить достаточно высокий процент сторонников среди менеджеров высшего звена и интеллигенции (51%), а также среди избирателей, голосующих за партию «Республиканцы» (48%), но хватит ли такой поддержки для того, чтобы продавить повышение пенсионного возраста — большой вопрос, предупреждает обозреватель Le Figaro.



А между тем, «пока прочие ведут распри», бывшей сопернице Макрона по президентской гонке Марин Ле Пен удаётся свой рейтинг укреплять, упоминается в материале издания. Недавнее решение Ле Пен поддержать вынесенный её противниками из коалиции левых и левоцентристских партий Nupes вотум недоверия правительству спровоцировало бурю негодования со стороны всего политического класса — однако, поскольку представители этого класса больше заняты не борьбой с главой «Национального объединения», а междоусобицами, она смогла подняться на вторую строчку рейтинга французских политиков.



Как свидетельствуют данные, собранные по заказу Le Figaro, Ле Пен в настоящий момент доверяют 37% респондентов (+ 6 п.п.), и она уступает только бывшему премьер-министру страны Эдуару Филиппу (40%), рейтинг которого, напротив, снижается.