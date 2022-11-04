Зимние образы тоже могут быть красочными и впечатляющими: как стильно утепляться в холодный сезон 2022-2023

Приближается зима. Ночи и дни становятся холоднее. Но это не мешает одеваться по моде и придерживаться элегантного и красивого стиля. Ведь зимние образы тоже могут быть красочными и впечатляющими. Нужно только уделить больше внимания деталям. В статье мы расскажем, как стильно утеплиться в холодный сезон 2022-2023, а также приведем несколько вдохновляющих идей зимней одежды.

Вещи из кожи

Многие из нас любят носить кожаную одежду не только зимой, но и круглый год. Однако в холодный сезон вы можете наилучшим образом наслаждаться этим материалом.

Включите в свой гардероб зимнее пальто, украшенное кожаными деталями. Оно может быть как классического, так и спортивного стиля.

Еще одна классическая вещь – это кожаные штаны или брюки с эффектом кожи. Чаще всего их можно встретить в черном цвете. Но вы можете попробовать зеленые, бордовые и оливковые оттенки.

Добавьте в свой гардероб и другие вещи из кожи: прочные ботинки в классическом стиле, сумку и перчатки. Подбирайте их таким образом, чтобы они сочетались с разными видами одежды. Это позволит вам носить качественные кожаные вещи долгие годы.

Сапоги выше колена

В холодном сезоне 2022-2023 года на пике популярности окажутся высокие сапоги. Они хорошо согревают, а также визуально удлиняют ноги. Их можно надеть как с юбкой, так и с облегающими брюками. Они отлично сочетаются с платьем длины мини, объемными кардиганами, куртками и полушубками.

Вы можете выбрать классические черные ботфорты на высоком каблуке или плоской подошве. Но высокие сапоги бордового, темно-синего или бежевого цвета сделают ваш наряд еще более оригинальным.

Вязаные вещи

Вязаные вещи особенно уместны зимой. Они отлично согревают тело в морозы. Вязаные худи с рельефными узорами – хороший вариант для холодной погоды. Сочетайте их с рубашкой и брюками. Укороченные модели комбинируются с юбкой с высокой посадкой.

Вязаная водолазка оверсайз – классическая зимняя вещь. В ней вы точно не замерзнете.

Вязаные платья не выходят из моды уже несколько лет. Дополните их меховыми аксессуарами или эффектным поясом. Но если вы выбираете вязаное платье, то остальные элементы вашего образа должны быть сделаны из других материалов.

Классический комплект из вязаной шапки, шарфа и перчаток будет популярен всегда. Но важно следить, чтобы они сочетались с другими вещами.

Верхняя одежда ярких цветов

Даже в пасмурную погоду не стоит носить унылые и скучные вещи. Будущей зимой будет популярна верхняя одежда теплых тонов. Она согревает как изнутри, так и снаружи.

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Выбирайте пальто красных и ярко-желтых тонов. Они сделают ваш образ ярким и незабываемым.

Для создания смелого образа выбирайте шубы и полушубки и искусственного меза розового или бордового цвета. Сочетайте их с черными аксессуарами.

Если вы предпочитаете более сдержанные и классические тона верхней одежды, то используйте яркие шапки и шарфы теплых оттенков.

Одежда и аксессуары из меха

Одежда и аксессуары из меха – самые модные вещи зимнего сезона. Если речь идет о шубах, то вы можете выбирать как длинные, так и короткие модели. Помимо одежды нейтральных оттенков, попробуйте более насыщенные и яркие цвета.

Если вы предпочитаете классические пальто из ткани, то добавьте в свой образ шарф или шапку из меха. Они помогут вам согреться даже в самую холодную погоду.

Пончо

Пончо подходит не только для осени. В морозную погоду вы можете накинуть его поверх зимнего пальто. Это создаст дополнительный теплый слой.

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В этом году будут популярны как классические однотонные пончо, так и экстравагантные модели с ацтекскими узорами.

Если вы хотите подчеркнуть талию, то носите пончо с кожаным поясом. Это сделает ваш образ более элегантным и придаст вам больше стройности.

Очаровательные аксессуары

Аксессуары сделают ваш образ уникальным. Необязательно выбирать шапку, шарф и перчатки одного тона. Будет гораздо интереснее, если вы добавите в это трио немного игривости.

Например, вы можете скомбинировать большой клетчатый шарф с однотонной вязаной или меховой шапкой. Если вы хотите создать нарядный и запоминающийся образ, то выбирайте аксессуары с узорами, выполненными серебряной или золотой нитью.

Пальто из ткани

Зимнее пальто из ткани – неотъемлемая часть гардероба каждой женщины. Отдавайте предпочтение классическим моделям. Их можно разнообразить аксессуарами. Если вы быстро мерзнете, то выбирайте удлиненные модели с большими воротниками.

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Если вы ищете практичное и теплое пальто, то выберите фасон с молнией или пуговицами по всей длине. Такая одежда защитит вас от холодного ветра. Трендовые модели на завязках больше подходят для осенне-весеннего сезона.

Пастельные тона

Если вам нравится чистый стиль, то вы не ошибетесь с пастельными оттенками даже зимой. Это не самый практичный вариант, так как светлые изделия легко пачкаются. Но все же стоит потратить время на чистку изделия или уделить внимание его аккуратному ношению. Ведь пастельные оттенки сделают ваш образ элегантным и утонченным.

Вы можете выбрать куртку, легкие брюки или аксессуары пастельных тонов. Зимой будут очень популярны такие цвета, как ванильный, белый, пудровый и светло-серый.

Заключение

Зимняя мода 2022-2023 отличается яркостью и красотой. Не бойтесь использовать красочные детали. Они помогут вам создать эффектный образ в пасмурный морозный день.