 

Плевок верблюда в фильме «Джентльмены удачи» не был запланирован в сценарии

04.11.2022, 7:50, Разное
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Известная сцена с плевком верблюда в лицо Косому в картине «Джентльмены удачи» не была запланирована по сценарию. В работе над фильмом режиссеру, ранее осужденному за избиение, помогал знаменитый Георгий Данелия.

Фильм «Джентльмены удачи», снятый в 1971 году, стал лидером проката и породил массу крылатых выражений. Не менее яркими, чем цитаты персонажей истории рецидивиста Доцента и похожего на него, как две капли воды Евгения Трошкина, стали приключения главных героев. Многим запомнился кадр с плевком верблюда в лицо Савелию Крамарову, исполняющего роль бандита по кличке Косой. Однако, как оказалось, изначально в сценарии не было и речи о подобном.

Евгений Леонов, вместо того, чтобы оседлать «корабля пустыни», восседает на плечах дрессировщика. Оператор снимал в это время только верх, в то время, как творческий персонал имитировал движения, чтобы казалось, будто животное идет по песку. Крамаров же должен был просто пытаться заставить верблюда слушаться приказов. Однако актер так увлекся, что начал кривляться, это и спровоцировало животное на плевок в лицо артиста.

Стоит отметить, что снятый Александром Серым в Москве и в Узбекистане фильм получился таким убедительным во многом благодаря жизненному опыту режиссера. В его жизни, как и у героев «Джентльменов удачи», было тюремное заключение. Только устроившись на работу в Мосфильм, он избил молотком парня, приревновав к понравившейся девушке. Вместе со сценаристами он сумел создать мегапопулярную приключенческую комедию, собравшую за время показов в Советском Союзе более 65 миллионов зрителей.


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