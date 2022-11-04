 

Президент «Калашникова» Лушников: В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов

04.11.2022, 7:46, Новости дня
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В рамках работ над экипировкой военнослужащего третьего поколения рассматривают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов с 5,45 миллиметра, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По словам Лушникова, исключать увеличение калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. Президент концерна «Калашников» выразил мнение, что стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировки военного «Легионер», передает РИА «Новости».

Он отметил, что США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра.

Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был разработан в СССР и принят на вооружение в начале 70-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы. Маленькая масса патрона позволяет солдату носить на себе большой боезапас. Как отмечают многие эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военного. В Вооруженных Силах РФ на сегодняшний день это самый распространенный боеприпас для различных версий автоматов «Калашникова».

В странах НАТО с 1980-х годов для штурмовых винтовок (автоматов) также используется в основном промежуточный патрон малого калибра 5,56 на 45 миллиметра. США недавно подписали контракт на поставку в войска оружия под новый патрон 6,8 на 51 миллиметра.

Напомним, в сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщал, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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