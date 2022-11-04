 

Посол РФ в США Антонов предупредил о риске распространения практики ценовых ограничений на российский газ и металлы

04.11.2022, 7:46, Новости дня
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Продвигаемый Минфином США механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.

Дипломат предупредил, что разработанный министерством финансов США так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки, а готовность РФ продавать «черное золото» в убыток – не что иное, как миф с самого начала. Антонов подчеркнул, что Россия не будет обеспечивать благосостояния других за свой счет, передает РИА «Новости».

Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены на российскую нефть.

Антонов предупредил, что если этот механизм будет все же внедрен, то никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на российский газ, потом – на металлы и, в конечном счете, на любые типы российских товаров, которые заинтересуют западные капиталы.

Дипломат выразил уверенность, что причиной роста мировых цен на топливо стал «квази-крестовый поход» Соединенных Штатов на углеводородную энергетику, а также запрет на ввоз российских энергоносителей.

Он обратил внимание, что санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что число санкционных раундов, а также совершенно незаконных односторонних рестрикций, уже не поддается подсчету. Так, по его словам, только «черные списки», имеющие отношение к России, включают более 2,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняют прямые запреты.

Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское «черное золото» 5 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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