 

Посольство РФ в Пхеньяне заявило о заинтересованности России в импорте одежды и обуви из Северной Кореи

04.11.2022, 7:46, Новости дня
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Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН, заявили в российском посольстве в Пхеньяне.

В российском дипломатическом представительстве в Пхеньяне заявили, что Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий и обуви, у РФ есть соответствующие возможности и потребности. При этом посольство подчеркнуло, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров, передает РИА «Новости».

В дипмиссии уточнили, что речь идет не о начале сотрудничества РФ с Северной Кореей в области импорта одежды, а о его восстановлении, так как в 1980-90 годах страны активно взаимодействовали в этом направлении. В посольстве напомнили, что на условиях российского давальческого сырья десятки предприятий Северной Кореи поставляли в Россию изделия легкой промышленности более чем на 300 млн рублей в год.

В российском дипломатическом представительстве в Пхеньяне отметили, что вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории РФ должен решаться непосредственно участниками этого процесса, а задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН.

Напомним, шведский ритейлер одежды H&M закрыл половину своих магазинов в России, к концу 2022 года торговая сеть планирует полностью свернуть свою работу в РФ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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