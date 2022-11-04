 

Безумный страх: как провел последние дни затворник Гаркалин

04.11.2022, 7:41, Разное
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Народный артист России Валерий Гаркалин ушел из жизни год назад, его не стало 20 ноября 2021 года. Актер театра и кино не справился с тяжелейшим последствиями коронавируса. По злой иронии судьбы, театральный педагог, профессор ГИТИСа очень боялся именно этой болезни.

Во время пандемии коронавируса артист закрылся дома и практически никуда не выходил. Он выбрал жизнь затворника, чтобы случайно не заразиться, но увы, самоизоляция не спасли звезду фильма “Ширли-мырли” от болезни, реанимации и смерти.

К сожалению, последние дни Валерий Гаркалин провел на больничной койке. Врачи полтора месяца боролись за жизнь 67-летнего актера, потому что его легкие были сильно поражены. Звезду кино подключили сначала к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом и к ЭКМО. Однако старания медиков не принесли результатов.

Безумный страх Валерия Гаркалина оправдался. О попытках артиста защититься от коронавируса рассказала его дочь Ника Гаркалина. В интервью журналу “Караван историй” она подчеркнула, что врачи в “Коммунарке” думали, что легкие справятся с тяжелым недугом.

“Страх заболеть коронавирусом у него был безумным” – отметила дочь Валерия Гаркалина.

По ее словам, актер довольно быстро согласился пройти вакцинацию, однако прививка не спасла его от заражения. Однако до укола артист вообще не выходил из дома. Валерий Гаркалин после перенесенных болезней стал человеком мнительным и очень внимательно следил за своим здоровьем, добавила его дочь.


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