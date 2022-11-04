Риши Сунак позабыл о своих обещаниях — британцы требуют досрочных выборов

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявила, что Риши Сунак больше не привержен ни одному из обещаний, которые он дал в ходе борьбы за лидерство этим летом, передаёт The Independent. В связи с этим в стране всё громче звучат призывы к проведению досрочных выборов. Созданная изданием петиция за немедленное проведение всенародного голосования собрала уже более 460 тыс. подписей.



АР

В Великобритании вновь звучат призывы к проведению всеобщих выборов, после того как новый премьер-министр Риши Сунак заявил, что готов отказаться от целого ряда своих обещаний по расходованию бюджетных средств, сообщает The Independent.

Пресс-секретарь премьер-министра заявила, что Сунак больше не привержен ни одному из обещаний, которые дал во время борьбы за лидерство в Консервативной партии этим летом. Как отмечает издание, тогда Сунак обещал в том числе снижение базовой ставки подоходного налога до 16 пенсов к 2029 году, строительство специального жилья для тех, кто просит убежище в стране, и «омоложение» центральных улиц по всей стране.

Поскольку Сунак не считает себя связанным предыдущими обещаниями, в Великобритании опасаются, что 17 ноября в ходе обнародования налоговой программы правительства канцлер казначейства Джереми Хант объявит об отмене привязки роста пенсий и пособий к инфляции.

Предполагается, что для того, чтобы покрыть дыру в размере £50 млрд, образовавшуюся в государственном бюджете при премьерстве Трасс, Сунаку придётся повысить налоги и сократить расходы. По словам пресс-секретаря, именно подобное «затруднительное положение правительства» помешает выполнению целого ряда предвыборных обещаний.

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер дал понять, что Сунак откажется от обещания своей предшественницы на посту премьера Лиз Трасс по строительству железнодорожной сети на севере Англии Northern Powerhouse Rail, которая свяжет Ливерпуль и Халл. На строительство сети предполагалось выделить из бюджета £40 млрд.

Вместо этого, по словам Харпера, правительство вернётся к железнодорожному плану Бориса Джонсона на 2021 год, который предполагает модернизацию существующих путей, а не строительство новых линий.

«Относительно того, что заявил бывший премьер-министр — Риши Сунак ясно дал понять, когда стал премьер-министром, что при всех наилучших побуждениях был допущен ряд ошибок и он был избран отчасти для того, чтобы их исправить», — заявил министр транспорта.

Как напоминает The Independent, Сунак также отказался от сделанного летом обещания штрафовать пациентов на £10 за пропущенные приёмы у врачей и содержать мигрантов на круизных судах. Он также отступил от обещания разрешить добычу в стране углеводородов путём гидроразрыва пласта там, где это поддерживают местные жители.

«Очевидно, что эти обещания были сделаны несколько месяцев назад, и сейчас ситуация несколько изменилась в экономическом плане. Мы должны проанализировать всё ещё раз. Контекст, политический и экономический, значительно изменился с того времени», — сказала пресс-секретарь премьера, указав на расходы в связи с пандемией коронавируса и украинским конфликтом.

В ответ на просьбу журналистов привести примеры обещаний, которые Сунак всё ещё намерен воплотить, пресс-секретарь отметила: «Более сильная Национальная служба здравоохранения, лучшие школы и более безопасные улицы».

Всё это подогрело требования о проведении досрочных всеобщих выборов. Сотни британских рабочих присоединились к митингу, организованному Британским конгрессом профсоюзов (TUC) в Вестминстере. Как сообщает The Independent, созданная изданием петиция за немедленное проведение всенародного голосования собрала уже более 460 тыс. подписей.

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер сказала в интервью газете, что премьер-министр подорвал свой авторитет, отказавшись от предвыборных обещаний, и призвала Сунака немедленно объявить о проведении выборов.

«Суровая правда заключается в том, что никто за это не голосовал. У этого премьер-министра нет ни мандата, ни полномочий. Вместо того чтобы бегать в страхе перед избирателями, он должен поступить достойно и назначить выборы, чтобы британская общественность могла высказать своё мнение о будущем страны», — настаивает Рейнер.

Заместитель лидера либеральных демократов Дейзи Купер также отметила, что у правительства Сунака нет «ни авторитета, ни морального мандата на управление» страной. «Люди заслуживают лучшего, чем премьер-министр, который, по всей видимости, отказался от обещаний, сделанных в ходе предвыборной кампании, и ухватился за власть. С каждым днём призывы к всеобщим выборам становятся всё сильнее», — приводит The Independent слова Купер.