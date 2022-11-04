 

Мнение: Паноптикум

04.11.2022, 6:50, Разное
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На “Эхе” забавная “дискуссия” по поводу возвращения смертной казни. Наш “главный правозащитник” Лукин выступает за смертную казнь с еще большим пылом, чем его как бы “оппонент” коммунист Илюхин.

Страна такая, ничего не поделаешь. Каков Верховный Судья, таков и Главный Правозащитник.

Впрочем, я не понимаю, из-за чего власти так мучаются. Почему, собственно, возник вопрос о возврате смертной казни? Да потому, что ранее, в 90-х, КС запретил применение смертной казни до тех пор, пока на всей территории России не будут применяться суды присяжных. А в Чечне суда присяжных как бы не было! И как раз со следующего года он и в Чечне как бы будет.

Так чего мучиться? Надо просто отменить суд присяжных во всей России! (давно ведь собираются) И из Совета Европы никто не погонит, и повод для отказа от смертной казни останется (2009)

Источник: Размышления вольного социолога


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