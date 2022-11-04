Мнение: О реальной роли Украины в большой геополитической игре

Сейчас западные политики уже не так активно говорят о победе над Россией «на поле боя», как в конце лета и начале осени. Они осторожно заявляют, что их задача — «обеспечить Украине наилучшие переговорные позиции». Это, впрочем, тоже должно быть достигнуто силой оружия в первую очередь и санкций — во вторую.

То есть, цель — «стратегическое поражение России» — остаётся. Но… есть нюансы.

Ведь «стратегическое поражение» можно обеспечить разными способами. А #Украина может быть не только жерновами, перемалывающими «вторую армию мира». И возможные альтернативы западные политики крепко держат в уме.

Впрочем, что у одних на уме, у других уже на языке. Американский Bloomberg пишет:

«Многие на Западе… будут утверждать, что Россию необходимо лишить ее чрезмерной международной роли. И некоторые скажут ещё более открыто, что её нужно поставить на колени, как нацистскую Германию или союзную ей Японию, прежде чем её можно будет восстановить и реинтегрировать в мировое сообщество.

Однако… западные сторонники концепции «стратегического поражения» не могут сформулировать, как это может произойти на самом деле. Если Россию просто заставят отступить с некоторых или даже со всех украинских территорий, у неё все равно будут ресурсы, чтобы сохранить влияние в других местах и подготовиться к реваншу… Буквально никто на Западе, даже самые радикальные сторонники лишения России остатков её послевоенной роли, не предлагает полномасштабной войны с ней».

Это, в общем, реальная проблема. Запад не хочет «горячей» войны с Россией даже руками своих «прокси». Риски переноса боевых действий на российскую территорию даже в границах 2014 года, не говоря уже о пограничной линии 1991 года, рассматриваются как запредельно высокие. Так что западная помощь, по правде говоря, и сейчас балансирующая между реальными потребностями ВСУ и нежеланием излишне «злить» Кремль, остановится ровно на восстановлении пограничных столбов. А своими силами, без поставки западных вооружений, без макрофинансовой помощи, без поддержки разведданными, без всего того, что Украина имеет сейчас, она не сможет нанести России военного поражения, сопоставимого с поражением Рейха в 1945 году. Это надо признать честно, несмотря на все сказки про украинских чудо-богатырей, которые «одним махом семерых…»

Тупик? Не совсем. Ибо Украину всё же рано списывать со счетов как орудие главного калибра против России. Тот же Bloomberg дополняет хитрый план:

«Перспектива нового мирового порядка, в котором #Россия станет кротким, кающимся, постимперским государством, теперь лежит на плечах украинцев. Надежда и ожидание состоят в том, что они смогут так победить российскую армию, не получив в ответ ядерный удар, чтобы вызвать внутреннюю смуту в проигравшей стране. Или, если удар всё-таки будет нанесён [во избежание такого поражения], их мученическая смерть послужит более высокой цели превращения России в полного изгоя и таким образом навсегда ослабляя её».

Цинично? Да. Но #политика — вообще крайне циничная штука, что бы ни думали про неё «розовые пони».

Собственно, и украинский президент Владимир Зеленский косвенно подтверждает существование такого сценария. «Если Россия применит ядерное оружие, она перестанет существовать как государство, — заявил он в интервью, отвечая на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия против Украины. — И это будет не только вопрос, что кто-то отвечает на ядерные удары, а вопрос будет в самом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Они будут разбираться в революционных процессах внутри него».

О том, что станет с Украиной после удара ЯО, её нынешний глава предпочёл не распространяться. Почему-то…

Получается, Украина — страна-камикадзе?

Интересно, а сами украинцы en masse догадываются о такой своей роли? Желают её? Согласны с ней?

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