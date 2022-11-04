“Никто не может выключить фонтан Волочковой”: писающую под елочкой балерину спустили с небес

На днях поп-король российской эстрады Филипп Киркоров влип в скандал с участием представителя СМИ. Он рассказал о том, что любит привозить с собой с гастролей меню из различных ресторанов. После этого журналистка задала вопрос, не крадет ли он папки меню, что взбесило Киркорова, и он нецензурно выругался в адрес девушки.

В Сети после этого инцидента на Филиппа Киркорова посыпался шквал критики. Анастасия Волочкова защитила коллегу и подбодрила его, отметив, что в современном обществе надо быть поаккуратнее с подобными заявлениями. При этом балерина укорила Киркорова в том, что у него якобы звездная болезнь. Волочкова напомнила, что это не первый, не второй и даже не третий подобный случай.

“Кто, если не Анастасия Волочкова может нравственно укорить исполнителя Бедросовича? У кого еще есть такое право, если не у высокоморальной Анастасии? Впрочем, у нас ведь свобода слова, и никто не может выключить фонтан Волочковой”, – написала светский критик Лена Миро в своем ЖЖ.

Она добавила, что Анастасии Волочковой прежде всего надо обращать внимание на свои недостатки, и уж потом давать подобные советы другим людям.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова судилась со своей соседкой после того, как женщина застукала ее писающей под елочкой и сняла все на видео. Инцидент оскорбил Волочкову, она посчитала это вторжением в частную жизнь.