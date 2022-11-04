Встречи пилотов с НЛО

В уфологии традиционно одни из самых надежных и достоверных сообщений о наблюдении НЛО исходят от пилотов, том числе пассажирских авиалайнеров и членов их экипажа.

Дело в том, что к таких людям существует довольно строгий отбор, так что можно сразу же отсеивать наркоманов, алкоголиков, шизофреников, параноиков, экстрасенсов и прочих.

24 июня 1947 года американский пилот Кеннет Арнольд увидел девять “летающих блюдец” когда пролетал над Каскадными горами, что стало одной из важный вех в уфологии, а всего через неделю после этого подобное зрелище предстало перед экипажем пассажирского рейса 105, следующего из Бойсе, штат Айдахо, в Сиэтл, штат Вашингтон.

Капитан Эмил Дж.Смит и второй пилот Ральф Стивенс увидели две отдельных группы бескрылых “дисков”, которые были “плоскими снизу и закругленными сверху”, когда самолет летел над Эмметтом, штат Айдахо. По размерам эти объекты описывались как “значительно больше, чем обычные самолеты”.

Второй пилот включил посадочные огни, сначала подумав, что это какие-то другие самолеты, но вскоре экипаж разглядел, что у этих летательных аппаратов вообще нет крыльев, хвостов и каких-либо заметных двигателей.

Затем Смит и Стивенс запросили по радио наземное подтверждение того, что они видели, и в этот момент одна группа объектов ускорилась с невероятной скоростью, в то время как вторая группа на некоторое время заняла позицию над ними, прежде чем также разогнаться со скоростью, значительно превышающей скорость любого обычного самолета, а затем вновь заняла строй возле самолета.

После вызова стюардессы, чтобы получить третьего подтверждающего свидетеля, пилоты немного понаблюдали за формированием и позвонили в Онтарио, штат Орегон, чтобы попытаться получить наземное подтверждение, а затем увидели, как НЛО вырвались вперед и исчезли на высокой скорости в направлении на запад.

Доктор Джеймс Макдональдс так писал об этом случае в заявлении в Палату представителей США, а точнее Комитету по науке и астронавтике

“Смит подчеркнул мне, что здесь не было никаких облачных явлений, которые могли бы сбить их с толку, и что они наблюдали эти объекты достаточно долго, чтобы быть совершенно уверенными, что это были не обычные самолеты. Они казались “плоскими снизу и закругленными сверху”, сказал он мне, и добавил, что сверху, по-видимому, была заметна какая-то шероховатость, хотя он не мог уточнить это описание.

Почти сразу после того, как они потеряли из виду первую пятерку объектов, вторая группа из четырех объектов (три в линию и четвертый сбоку) двинулась вперед их позиции на запад, но на несколько большей высоте, чем у их самолета. Они быстро исчезли из поля зрения со скоростью, которая, по их мнению, была намного выше известных тогда скоростей.

Смит подчеркнул, что они никогда не были уверены в размерах и расстояниях, но у них сложилось общее впечатление, что эти дискообразные летательные аппараты были значительно больше обычных самолетов. Смит также подчеркнул, что он не воспринял всерьез сообщения о новостях прошлой недели, в которых был введен с тех пор стойкий термин “летающая тарелка”. Но, увидев в общей сложности девять нетрадиционных, высокоскоростных бескрылых летательных аппаратов вечером 4 июля 1947 года, он гораздо больше заинтересовался этим вопросом.

Тем не менее, в разговоре со мной он подчеркнул, что не будет спекулировать об их истинной природе или происхождении. Я разговаривал с персоналом United Airlines, которые знают Смита много лет и ручаются за его полную надежность”.

Интересно, что Смит до этого случая довольно скептически относился ко всем разговорам об НЛО, которые начались после инцидента с Арнольдом, даже сказав незадолго до рейса: “Я поверю в эти диски, когда сам увижу их”. Что ж, похоже, его желание исполнилось, и нам остается только гадать, что же они на самом деле увидели там, наверху.

В октябре 1950 года произошел случай с авиалайнером California Central Airlines, пилотируемым капитаном Сесилом Хардином и вторым пилотом Джеком Конроем, летевшим из аэропорта Бербанк-Голливуд в Окленд, штат Калифорния. Где-то между Ван-Найсом и Сан-Фернандо они увидели “освещенный объект, приближающийся лоб в лоб”.

Объект был длиной около 85 футов (26 метров), с шестью-восемью ярких мигающих огней, расположенных вдоль верхней части. Он приближался к самолету с такой скоростью и траекторией, что они уже приготовились к столкновению. Однако внезапно объект снизил высоту, пролетел ниже их и тут же исчез.

“Невозможно было точно сказать, с какой скоростью он летел или насколько большим и далеким от нас он был. Но он оказался большим, довольно быстрым и находился довольно близко — возможно, в 500 футах. Он двигался с огромной скоростью, и что было действительно странно, так это то, что у него, казалось, не было никакого фюзеляжа. Мы также не почувствовали шума пропеллера, когда объект прошел под нашим левым крылом”, – рассказывал Конрой.

Позже оказалось, что в то время в этом районе не было запланировано полетов других самолетов, и то, что они увидели, так и остается загадкой.

Также к 1950-м годам относится случай капитана из American Airlines Рэймонда Райана и первого помощника Уильяма Неффа, которые 8 апреля 1958 года пролетали над Олбани, штат Нью-Йорк, когда увидели очень яркий белый свет, который они сначала приняли за другой самолет с включенными посадочными огнями.

“Начальная скорость, по словам первого помощника, вероятно, составляла от 800 до 1000 миль в час. Насколько быстро это было – сказать сложно, но намного быстрее, реально намного быстрее, чем реактивный самолет. И это не мог быть реактивный самолет, не на такой высоте, потому что их топливо очень важно.

Он изменил цвет после того, как оказался к западу от нас, вероятно, в 8-10 милях. Он появился и свет погас, вот что беспокоило нас с Биллом. На мгновение погас и мы поняли, что там что–то есть, а мы были здесь с грузом пассажиров и что-то двигалось впереди по нашему курсу. И нам надо было решить, что мы собираемся делать, поэтому мы наблюдали, как погас свет и загорелся оранжевый свет”.

Далее пилоты связались по рации с близлежащей военно-воздушной базой Гриффисс, но у нее в то время не было включенного радара, и она не смогла подтвердить местонахождение загадочного объекта. Тогда они просто приказали авиалайнеру держать таинственный объект в поле зрения, и пока они следовали за объектом, база наконец смогла включить свой радар и обнаружить его.

Теперь НЛО видели и несколько наблюдателей на земле как в аэропорту, так и на военно-воздушной базе.

“Он продолжал оставаться примерно на таком же расстоянии от нас, и с земли спросили нас, какова наша следующая предполагаемая посадка, я назвал им Сиракузы, и они хотели, чтобы нас идентифицировали – наш самолет, номер и серийный номер. Они сказали: “Хорошо, временно откажитесь от этой следующей посадки и сохраняйте курс и высоту”, так мы и сделали.

Они начали готовить поднимать свои истребители. Объект летел низко и это было низко также для реактивного самолета. В тот вечер была облачность, которая сразу исключила возможность появления звезды, и, насколько я понимаю, реактивный самолет сжигает в три-четыре раза больше топлива на малой высоте, чем на большой. Я не думаю, что самолет мог оставаться на месте так долго, не израсходовав значительное количество газа.

Потом объект замедлился. Мы добрались до Освего, который находится прямо на южном берегу озера Онтарио, и мы прошли мимо нашей точки посадки в Сиракузах. Мы не были уверены, что нам следует задерживать пассажиров дольше. Мы позвонили им (авиабаза Гриффисс), и они сказали, что они “почти вылетели”, и мы ждали около 8 минут.

Мы больше не могли с ними работать и мы переключились на Сиракузскую башню, они передавали сообщения туда и обратно, и прошло около 10-12 минут, а объект все еще не улетел. Я не знаю, я просто не знаю, где были их самолеты. Почему они не запустили свои истребители? Затем объект пошел на северо-запад и исчез из поля зрения”.

Более известный случай произошел вечером 23 февраля 1959 года над Уильямспортом, штат Пенсильвания. Ключевыми очевидцами стали капитан Питер У. Киллиан и первый помощник Джеймс Ди, которые в то время летели на самолете American Airlines DC-6B без пересадок из Ньюарка в Детройт.

Ночь была ясная. Вдруг они заметили три ярких огонька, которые они приняли за звезды. Однако затем огни переместились в их сторону и в этот момент они поняли, что это не звезды и не обычный самолет. Они связались с двумя другими авиалайнерами American Airlines в этом районе, чтобы выяснить, что другие экипажи также заметили эти объекты, а тем временем НЛО время от времени уходили вперед и возвращались на исходное положение.

По сообщениям, на протяжении всего инцидента объекты непрерывно меняли яркость, вспыхивая и тускнея, чередуясь по цвету от желто-оранжевого до яркого сине-белого. Когда лайнер приземлился в Детройте, его экипаж узнал, что несколько экипажей других авиакомпаний сообщили о том, что за ними точно так же следили странные летающие объекты.

ВВС США быстро списали этот инцидент на операцию по дозаправке с участием их самолетов и American Airlines отвергла этот случай как наблюдение НЛО и другие авиакомпании тоже. При этом капитан Киллиан был не согласен с данной версией:

“Если военно-воздушные силы хотят в это верить, они могут. Но я знаю, как выглядит B-47, и я знаю, как выглядит заправщик KC-97, и я знаю, как они выглядели во время операции ночью. И это не то, что я тогда видел”, – заявлял он.

Наш следующий случай произошел 28 февраля 1968 года, когда капитан Роберт Ф. Рейлман, летный офицер Эй Джей Фармер и офицер службы безопасности Рик Моррисон летели рейсом Eastern Air Lines из Сент-Луиса в Майами и заметили цепочку красных мигающих огней, которые приближались к их самолету так быстро и агрессивно, что они были вынужден предпринять действия по уклонению.

Когда они попытались официально сообщить об этом инциденте, им сказали, что радар не смог подтвердить наличие каких-либо самолетов или метеозондов в этом районе, и авиакомпания приказала им отказаться от этих показаний и не говорить об этом в дальнейшем.

14 февраля 1973 года грузовой рейс DC-8 выполнял рейс из Сент-Луиса в Даллас, когда экипаж увидел под ними объект, который они сначала приняли за другой самолет. Объект двигался с такой же скоростью, как и их самолет, и в том же направлении.

Наблюдая за таинственным объектом, экипаж видел его “необычный устойчивый янтарный свет”, а затем объект внезапно быстро поднялся прямо вверх “как лифт”, затем сделал резкий поворот и приблизился к самолету. Теперь экипаж мог видеть, что это был серебристый металлический аппарат в форме диска с прозрачным куполом наверху.

Пилот направил на него метеорологический радар, и как только он это сделал, объект взлетел прямо вверх, пролетел над DC-8 и ненадолго исчез из поля зрения, прежде чем снова появиться, спуститься прямо вниз и занять новую позицию чуть ниже передней кромки их левого крыла.

Теперь они могли смотреть вниз прямо в купол объекта и увидели там “две или три движущиеся темные сущности”. Затем объект рванулся вперед, совершил серию “колебательных движений” и скрылся из виду. Наземный контроль подтвердил наличие этого объекта на радаре и отслеживал его на протяжении 50 миль, прежде чем тот пропал.

4 июля 1981 года капитан Фил Шульц летел рейсом TWA 842 над озером Мичиган из Сан-Франциско в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, когда увидел спускающийся сверху “большой, круглый серебристый металлический объект с шестью черными как смоль иллюминаторами”.

Объект снизился так быстро и был так близко, что Шульц и его первый помощник приготовились к столкновению, но затем он внезапно сделал разворот на высокой скорости и улетел. Скорость и маневренность того, что они увидели, поразили их.

“Объект двигался очень плавно, готовясь к “столкновению” пять или шесть секунд. НЛО был примерно в 2,5 раза шире, чем их самолет, с шестью черными как смоль идеальными кругами (иллюминаторами), выровненными и расположенными на равном расстоянии друг от друга по его окружности.

В центре нижней поверхности круглого диска находился единственный угольно-черный круг. Объект двигался по параболическому курсу и выполнил разворот на высокой скорости (рассчитанный примерно на 20 g перегрузки) относительно недалеко от самолета, прежде чем уйти в постепенный набор высоты на север и оставить за собой в небе темноватый волнистый след.

Его скорость приближения и вылета, по расчетам, составляла около 1000 миль в час. Ни ударной волны, ни турбулентности ни разу не ощущалось. Капитан Шульц вспомнил, что видел веерообразную область, простирающуюся из-за объекта, которая была “гораздо более темного синего цвета, чем остальное небо”. Автопилот самолета оставался включенным на протяжении всего столкновения, и никаких электромагнитных эффектов замечено не было.

Когда капитан Шульц позвонил в Чикагский центр, чтобы спросить о другом возможном движении в этом районе, ему сказали, что там ничего стороннего нет. Он не сообщил им о том, что он и его помощник только что видели.

Перед этим капитан Шульц вообще не верил в НЛО. Его обширный боевой опыт на реактивных самолетах во время Корейской войны и после нее оставил у него твердое убеждение, что таких объектов “просто не существует”. Эта же встреча мгновенно изменила его точку зрения, и, когда я спросил его, что, по его мнению, представляет собой объект, он быстро ответил. “У нас нет ничего, что могло бы сделать то, что сделал этот объект””,- писал об этом инциденте исследователь НЛО Ричард Хейнс.

Наш последний случай в этой статье произошел 9 августа 1997 года, когда рейс 127 компании Swissair, Boeing 747, пилотируемый капитаном Филом Бобетом, летел в окрестностях аэропорта Кеннеди, Нью-Йорк, направляясь в Бостон в ясную погоду.

В какой-то момент загадочный объект быстро пролетел прямо над самолетом, напугав экипаж и заставив Бобета связаться по радио с наземным управлением.

“Я не знаю, что это было, но он пролетел примерно в паре сотен футов над нами. Я не знаю, была ли это ракета или что-то еще. Но он двигался невероятно быстро в противоположном направлении. Время было два-один-ноль -семь [5:07 вечера по местному времени]. Это было слишком быстро, чтобы быть самолетом”, – рассказывал Бобет.

Здесь мы рассмотрели лишь некоторые из многих предполагаемых наблюдений НЛО экипажами авиалайнеров, причем лишь над территорией США. В реальности подобных наблюдений намного больше, в том числе во многих странах. К сожалению, пилоты часто просто замалчивают об увиденном, боясь, что их обвинят в галлюцинациях или даже разглашении государственных тайн, предполагая, что увиденные ими объекты могли быть засекреченными военными разработками.