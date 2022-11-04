Инопланетяне посещали древних шумеров?

С какой долей вероятности можно говорить о контактах древних шумеров с инопланетянами?

Автор статьи Big Think приводит мнение астрофизика Карла Сагана, который считает, что хотя прямых доказательств посещения Земли космическими пришельцами нет, легенды говорят об обратном.

В гипотезах о том, что пришельцы посещали Землю, нет ничего безрассудного. Если они прилетали на Землю до изобретения письменности, которая появилась около 5,5 тысячи лет назад, мы, возможно, никогда об этом не узнаем!

Астрофизик Карл Саган рассмотрел гипотезу о том, что древние люди, возможно, зафиксировали посещения пришельцев. Саган написал, что один рассказ древних шумеров – о похожем на рыбу существе по имени Оанн, – “заслуживает более подробного изучения”.

Хотя эта легенда кажется весьма интригующей, Саган признал, что никаких конкретных доказательств контакта древних шумеров с инопланетянами нет.

В гипотезах о том, что пришельцы посещали Землю, нет ничего безрассудного. Млечный путь древен и огромен, в нем есть множество пригодных для жизни планет, то есть у других разумных форм жизни было предостаточно времени для того, чтобы освоить межзвездные путешествия на субсветовых скоростях и организовать дальние экспедиции длительностью в несколько столетий.

Подумайте вот о чем: если какой-нибудь внеземной разумный вид совершал короткие визиты на Землю примерно раз в 15 тысяч лет, мы никак не сможем это проверить. В конце концов письменность появилась примерно пять с половиной тысяч лет назад, то есть, если пришельцы сделали несколько коротких остановок на Земле раньше этого момента, мы никогда о них не узнаем.

Но что если инопланетяне действительно прилетали на Землю несколько тысяч лет назад, и их визит нашел отражение в древних письменных документах? Как может выглядеть рассказ о контакте древних людей с пришельцами? Авторитетный астрофизик и популяризатор науки Карл Саган (Carl Sagan) вместе со своим коллегой Иосифом Шкловским поделился мыслями на эту тему в их книге 1966 года под названием “Разумная жизнь во Вселенной” (Intelligent Life in the Universe).

“Такие гипотезы совершенно оправданы, и они заслуживают тщательного анализа”, – написал Саган. Однако он добавил следующее: “Очевидно, что реконструкция контакта с внеземной цивилизацией сопряжена с трудностями. Простого рассказа о явлении странного существа, творящего чудеса и обитающего на небесах, недостаточно”.

В конце концов все древние писания полны выдуманных фольклорных рассказов о божественных существах и сверхъестественных явлениях. Что именно может выделить потенциальную историю о контакте с инопланетянами?

“Описание строения тела разумного существа, четкое изложение астрономических реалий, знания о которых первобытные люди не могли получить самостоятельно, или ясное изложение цели контакта повысили бы правдоподобность легенды”, – объяснил Саган.

После этого он упомянул об одной легенде, которая отвечает перечисленным выше требованиям, – разумеется, с оговоркой: “Я не утверждаю, что эта легенда является неоспоримым свидетельством контакта с пришельцами, но она все же относится к таким легендам, которые заслуживают более тщательного изучения”.

Саган изложил шумерскую легенду об Оанне (Оаннесе). Шумеры – это самая древняя из известным нам цивилизаций, которая существовала в регионе под названием Южная Месопотамия примерно с 4500 до 1900 года до нашей эры.

Во множестве древних текстов рассказывается о существе по имени Оанн, появившемся из вод Персидского залива вблизи Вавилонии, “чье тело было телом рыбы, а под головой рыбы у него росла еще одна голова, и под рыбьим хвостом были у него ноги как у человека”.

Согласно этой легенде, Оанн научил древних шумеров “грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода, научил жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, научил принципам геометрии”.

Другие существа, похожие на Оанна, упоминаются в других древних источниках, где рассказывается, что они возвращались, чтобы проверить шумеров. Они назывались Апгаллу.

“Сами потомки шумеров описывают шумерскую цивилизацию как цивилизацию нечеловеческого происхождения, – отметил Саган. – Целая череда странных существ посещает шумеров на протяжении нескольких поколений. Их единственная очевидная цель состоит в том, чтобы обучать человечество. И каждое из этих существ знает о миссии и достижениях своих предшественников”.

Интересно, что шумеры не называли Апгаллу богами.

Однако Саган подчеркнул, что говорить о контактах древних шумеров с инопланетянами можно лишь на уровне гипотез и предположений, потому что никаких конкретных доказательств, подкрепляющих эти гипотезы, нет.

“Убедительно доказать факт контакта древних людей с внеземной цивилизацией исключительно на основании древних текстов всегда будет крайне трудно, – написал Саган. – Однако такие легенды, как легенда об Оанне, и разъяснения представителей древнейших цивилизаций заслуживают более тщательного исследования, чем те, что проводились до сих пор. В качестве одной из множества возможных альтернативных интерпретаций таких легенд необходимо рассмотреть гипотезу о прямом контакте древних людей с внеземной цивилизацией”.