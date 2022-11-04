 

Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию

04.11.2022, 4:59, Разное
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60-летний российский пародист Александр Песков в свежем интервью признался, что выживает благодаря престарелой матери. Сейчас в жизни артиста черная полоса, и он еле сводит концы с концами. При этом мать отдает ему пенсию, чтобы хоть как-то помочь.

Серьезные финансовые трудности начались у Пескова не так давно. Он перестал получать приглашения от работодателей на участие в различных шоу и скатился на самое дно. За последние три года отработал за деньги три концерта, все остальное было бесплатно. Об этом Александр Песков рассказал в эфире шоу “Секрет на миллион” на НТВ.

По словам шоумена, он хотел продать загородную недвижимость, однако ничего не вышло. У Пескова есть дочь Дарья, которой он ничем помочь не может в материальном плане, так как сам вынужден считать копейки. Впрочем, он не баловал ее деньгами и в те времена, когда у него были средства. Когда девушке исполнилось 18 лет, он обрубил всяческое финансовое обеспечение.

“Я сказал “касса закрыта”, – рассказал Александр Песков.

Напомним, проблемы с деньгами начались у Пескова во время эпидемии коронавируса. Тогда он исчерпал все свои запасы, которые из-за удаленки так и не восполнил, и стал буквально нищебродом. В театре ему платили копейки.


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