 

NTD – на аукционе продадут уникальную копию Конституции США

04.11.2022, 4:50, Разное
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На аукционе Sotheby’s продадут чрезвычайно редкую напечатанную копию Конституции США первого издания. Как пишет NTD, издание содержит только семь оригинальных статей, определяющих структуру национального правительства США, его полномочия, отношения со штатами, а также процедуры ратификации и внесения поправок в сам документ. Изначально таких копий первого тиража было около 500, однако сейчас известно только о 13 уцелевших экземплярах.

Чрезвычайно редкую напечатанную копию Конституции США первого издания продадут на аукционе. Документ отцы-основатели Соединённых Штатов приняли на съезде в Филадельфии в 1787 году.

РИЧАРД ОСТИН, представитель Sotheby’s: Это первое появление этой копии Конституции на аукционе с 1894 года. В прошлом году мы добились большого успеха с другой копией. Одной из двух. Это вторая, доступная для частного владения.

В ноябре 2021 года другой первый экземпляр Конституции США был продан за 43,2 миллиона долларов. Это рекордная цена для печатного текста.

Изначально таких копий первого тиража без подписей было около 500.

РИЧАРД ОСТИН: Известно только о 13 уцелевших экземплярах. Из них 11 находятся в музеях и государственных коллекциях. Только два находятся в частных руках, и это один из них.

Первое издание содержит только семь оригинальных статей, определяющих структуру национального правительства США, его полномочия, отношения со штатами, а также процедуры ратификации и внесения поправок в сам документ.

Конституция США считается старейшей правительственной хартией в мире. Штаты ратифицировали её в 1788 году. С тех пор поправки в неё вносили 27 раз.

Документ рассчитывают продать за 20-30 миллионов долларов. Аукцион Sotheby’s состоится 13 декабря.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2022 года.


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