 

Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта

04.11.2022, 3:35, Разное
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Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, на днях сообщила об отмене концерта в Нижнем Новгороде по причине ухудшения самочувствия. Об ухудшении состояния она написала в своем телеграм-канале. Поклонники забили тревогу, ведь еще в прошлом году МакSим была экстренно госпитализирована, перенесла тяжелейшую болезнь и длительную кому.

Певица буквально вернулась с того света, откуда ее еле вытащили врачи и молитвы миллионов россиян. После тяжелого удара МакSим прошла длительную реабилитацию и вернулась на сцену, вопреки страшным прогнозам.

Однако на днях фанаты вновь увидели свою любимицу. МакSим выступила на церемонии закрытия Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья “Абилимпикс” в выставочном центре “Гостиный двор” в Москве. Артистка вышла на сцену вся в черном с головы до пят. Даже аксессуары на ней были черного цвета. “С чего такой траур?” – шептались зрители в зале.

Также на мероприятии выступил Сергей Лазарев, который представил трогательный номер с песней “Так красиво”. На сцене рядом с ним грациозно танцевала гимнастка, которая словно Дюймовочка появилась из раскрывшегося сверкающего зеркального цветка.

Помимо этого на церемонию приехала певица Диана Гурцкая, которая сердечно поздравила участников чемпионата с победой и исполнила песню вместе с незрячей девочкой.

Юлианна Караулова вышла на сцену в белоснежном брючном костюме и топе, украшенном страусовыми перьями. Она исполнила песню “Маячки”.


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