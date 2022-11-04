 

Облившего помоями россиян Панина выставили из Европы: Все кончено

04.11.2022, 3:35, Разное
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Некогда очень востребованный в Росси актер уже долгое время живет за границей. Вместе со своей дочерью он перебрался в Испанию, где помимо скандальных выходок не один раз, условно говоря, обливал помоями своих соотечественников. К слову, недавно Алексей Панин заявил, мол, у россиян вместо мозгов плавленный сырок.

Очевидно, что путь для звезды “Жмурок” обратно закрыт – вряд ли после всех грязных поступков здесь его встретят с распростертыми объятиями. Впрочем, домой артист, кажется, и не собирается. Накануне актер сообщил своим поклонникам счастливую для себя новость: он получил американскую визу и теперь не может ей нарадоваться.

Судя по всему, Алексей Панин не ожидал, что это случится. По его словам, с выдачей виз россиянам сейчас дела обстоят сложно, но кому-то все-таки везет. Но теперь все кончено: все процедуры по оформлению подошли к концу, а он и его дочь оказались в числе тех, у кого это получилось сделать.

Впрочем, смотря на все новые и новые вопиющие выходки актера, из Европы, может быть, его только и рады выставить – лишь бы свои похотливые и скандальные проказы делал где-нибудь в другом месте.

А артист тем временем признался, что теперь счастлив чувствовать себя “свободным”.

“Думать свободно! Говорить свободно! Передвигаться свободно! Я люблю тебя жизнь!” – приводит слова Алексея Панина Пятый канал.


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