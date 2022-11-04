Мнение: Немцы охотились ночью… при помощи “рамы”!

Очень интересный текст (имеющий прямое отношение к “гераням”). Оказывается, немцы использовали свой самолет – корректировщик огня, всем известную “раму” – для “ночной охоты” за нашими По-2 (которых СССР зачем-то наклепал в абсолютно феерическом количестве).

“Конечно, из-за небольшой скорости и средней высотности «рама» оказалась посредственным ночным истребителем ПВО Германии, однако на Восточном фронте в этом качестве Fw-189 проявил себя в полной мере. Дело в том, что ещё перед войной в СССР было построено несколько тысяч небольших самолётиков У-2 (По-2), использовавшихся в основном как учебные машины (всего же их было выпущено более 33000, это был второй по массовости советский самолёт военного времени после Ил-2). После того, как летом 1941 года значительная их часть погибла в ходе попыток использовать этот самолёт при дневных штурмовках вражеских колонн, с осени-зимы 1941 года По-2 перевели на роль ночного лёгкого бомбардировщика, зачастую с пилотами-женщинами. Именно так было положено начало знаменитым полкам «ночных ведьм». И именно в качестве «ночного охотника» на лёгкие бомбардировщики Fw-189, по немецким оценкам, проявил себя очень хорошо. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 1942 году, но массово Fw-189 в варианте ночного истребителя ПВО стали применяться с лета-осени 1943 года.

Как это ни странно выглядит, но при описании боевой деятельности По-2 российскими авторами обычно ничего не говорится про адекватный ответ Люфтваффе на массовые ночные налёты лёгких бомбардировщиков. Дело в том, что ещё с 1942 года немцы сформировали особые «Stor kamf staffel» («Боевые эскадрильи преследователей») из имевшихся устаревших типов самолётов (в основном бипланов), которые стали неэффективны в дневных операциях и главной целью которых была «ночная охота на летающих ведьм». В эти-то эскадрильи первоначально и была включена часть Fw-189. Позже, с 1943 года, «ночные охотники» Fw-189 были сведены в свои особые подразделения — «Nahauf klarungs gruppe» и «Nacht jagd gruppe», в составе которых и использовались до конца войны.

Как оказалось, недостатки «рамы» в этой роли оказались преимуществами: великолепная маневренность и отличная обзорность удачно дополнялись хорошей устойчивостью в полёте на всех диапазонах высот, включая сверхмалые, и возможностью полёта на малых скоростях. На модификации Fw-189 в варианте «ночного охотника» ставили радар, высокоточный радиоальтиметр, добавляли вооружения, и переделанные таким образом “рамы” не только оказались врагом советской пехоты, но и главным убийцей советских “ночных ведьм” (как известно, бои на сверхмалых высотах — это отсутствие высоты для прыжка с парашютом, и поэтому наши девушки-лётчицы часто даже не брали с собой парашют ради облегчения самолёта).

Боевое использование «рамы» как ночного истребителя на Восточном фронте осуществлялось следующим образом.

1. Когда Вермахту становилось известно, что в данном секторе действуют полки советских ночных лёгких бомбардировщиков, вызывалась «эскадрилья ночных преследователей», которые заранее вылетали ночью на охоту. Вермахту и частям ПВО при этом давалось указание не использовать зенитки и прожектор, чтобы не слепить свои самолёты и случайно не сбить своих же.

2. Наземные средства ПВО немцев засекали и передавали направление прохода через линию фронта группы По-2. Получив эту информацию, уже дежурившие в воздухе Fw-189, эдакие тихие «орлы-полуночники», начинали подкрадываться к обычно ничего не видевшим советским летчицам (которых в ночной мгле слепили искры своего мотора, а звук чужих моторов заглушал звук их собственной “кофейной мельницы”).

3. Возможно, что пилоты По-2, не видя огней прожекторов и работы зениток, даже успокаивались, предполагая, что их не заметили, и они успешно прошли линию фронта. Но весь ужас положения был в том, что их как раз заметили и на них открыли охоту ночные истребители. В начале Fw-189 засекал группу По-2 бортрадаром (иногда на «раму» ставилось даже 2 РЛС, работавших в разных диапазонах), потом визуально и затем атаковал, причём часто это происходило почти бесшумно, на планировании. И конечно, можно представить, что делали с бедными По-2 две 20-мм пушки или четыре пулемёта. Действительно, можно сказать, что подобный способ атаки вызвал абсолютно чёткую ассоциацию с ночной охотой филина.

Кстати, тот факт, что экипаж Fw-189 состоял из трёх человек, при этом работавших в кабине единой командой, в чётком взаимодействии с наземными частями, и располагавших великолепным оборудованием, играл очень важную роль при обнаружении цели. В то же время и пилот, и наблюдатель на По-2 порой просто даже не слышали друг друга, имея самое примитивное навигационное оборудование (а уж о бортовых радарах наши пилоты лёгких ночных бомбардировщиков просто не могли даже мечтать).

И, вероятно, стоит отметить очень важный момент: в воспоминаниях переживших войну советских “ночниц” автору ни разу не встречалось упоминаний об атаках Fw-189. Этот просто поразительный факт, который свидетельствует о том, что, возможно, самого опасного своего врага наши “лёгкие бомберши” так фактически и «не знали в лицо» всю войну! Хотя это легко объяснимо: видимо, те, кто уже видел атакующего их во мраке ночи «филина», уже ничего не могли больше рассказать об этом, а их напарницы думали, что, видимо, их подруг сбили зенитки. Некоторые, по-видимому, думали, что их атакуют ночные Ме-109е или описывали какие-то другие типы самолётов Люфтваффе… В общем, так или иначе, именно в роли «ночного охотника» Fw-189 оказался очень эффективен именно тогда, когда осуществлять функции дневного разведчика он был уже почти не в состоянии.

https://topwar.ru/92936-samyy-nenavistnyy-dlya-sovetskoy-pehoty-nemeckiy-samolet-ili-snova-o-fw-189-statya-v-razdel-vooruzhenie-aviaciya.html