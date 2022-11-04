Помогут очистить лицо без косметических средств и процедур: продукты, борющиеся с прыщами, и механизм их действия

Прыщи появляются по разным причинам. Чаще всего они образуются на жирной коже вследствие закупорки пор. На этот процесс влияет и гормональный дисбаланс, который может спровоцировать чрезмерную активность сальных желез. Большую роль в появлении угрей играет питание. Некоторые виды еды помогают уменьшить воспаление кожи и сбалансировать гормоны. В статье мы расскажем о самых эффективных продуктах для борьбы с прыщами и объясним механизм их действия.

Лосось

Лосось богат жирными кислотами омега-3 и омега-6. Эти нутриенты обладают противовоспалительными свойствами. Они уменьшают раздражение кожи, которое приводит к появлению прыщей.

Льняное семя

Льняное семя – один из лучших растительных источников незаменимых кислот омега-3. Чтобы включить этот продукт в свой рацион, добавляйте его в смузи, каши и выпечку.

Авокадо

Авокадо богато здоровыми ненасыщенными жирами, а также витаминами E и C. Эти полезные вещества очищают кожу и устраняют прыщи. Они также обладают омолаживающими свойствами.

Ягоды

Ягоды содержат полифенолы и витамин C. Эти нутриенты обладают антиоксидантными свойствами. Они помогают бороться с системным воспалением в организме и уменьшают раздражение кожи. Ягоды синего и красного цвета – отличное средство для очищения лица и тела от прыщей.

Виноград

Виноград содержит полезный полифенол – ресвератрол. Это соединение снимает воспаление, а также способствует восстановлению и оздоровлению кожных клеток.

Виноград – источник витамина A. Этот нутриент регулирует работу сальных желез и устраняет угри. Витамин A используется во многих кремах и лосьонах от прыщей.

Разноцветные овощи

Красные, желтые и зеленые овощи содержат пигменты, придающие им яркую окраску. Эти соединения уменьшают воспаление кожи. В состав цветных овощей входит мало быстроусвояемых крахмалов, которые способствуют образованию прыщей.

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Особенно полезны такие зеленые овощи, как цветная и брюссельская капуста, кольраби, брокколи. Они богаты клетчаткой. Этот нутриенты помогают вывести из организма избыток гормонов, которые вызывают угревую сыпь.

Из красных овощей наиболее полезны помидоры. Они содержат ликопин, который нормализует гормональный фон.

Грибы

Грибы являются источником селена и цинка. Оба этих элемента очень важны для здоровья кожи.

Селен обладает антиоксидантными свойствами. Он способствует регенерации кожи и укрепляет местный иммунитет.

Дефицит цинка нередко приводит к появлению прыщей. В коже образуется очень малое количество этого вещества, остальное необходимо брать из еды. Грибы – это вкусный и полезный источник цинка.

Цельнозерновые крупы

Как и грибы, цельнозерновые крупы богаты цинком и селеном. Кроме этого они содержат витамин E, который является сильным антиоксидантом, защищающим кожу.

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Желательно выбирать цельнозерновые крупы без глютена. У некоторых людей пшеничный белок может спровоцировать появление акне.

Специи

Базилик и корица обладают жиросжигающими качествами. Они уменьшают секрецию кожного сала.

Сильными противовоспалительными свойствами отличаются имбирь и куркума. Вы можете использовать их для приготовления мясных блюд и гарниров. Вы также можете заварить чай с имбирем и куркумой. Эти специи полезны не только для кожи, но и для всего организма, так как укрепляют иммунитет.

Чеснок

Чеснок известен своими противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Он помогает организму бороться с кожными микробами, которые вызывают акне. Этот острый овощ сочетается со многими видами пищи. Его можно добавлять в супы, салаты, мясные блюда и гарниры.

Арбуз

Чтобы кожа была здоровой и чистой, ее необходимо увлажнять изнутри. Арбуз состоит большей частью из воды. Он поможет вашей коже оставаться увлажненной.

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Вы можете регулярно включать в меню и другие плоды с высоким содержанием воды, такие как огурцы и цукини.

Зеленый чай

Зеленый чай хорошо очищает кожу. Он содержит противовоспалительные компоненты. Этот напиток также подавляет секрецию гормонов, которые способствуют появлению угрей.

Какао

Какао улучшает кровоток в коже. Это помогает эпидермису получать больше питательных веществ.

Также какао нормализует выработку инсулина. Высокий уровень этого гормона – одна из частых причин появления прыщей.

Соя

Нередко прыщи появляются из-за нарушений метаболизма. Соя поможет вам нормализовать обмен веществ. Она также богата фитоэстрогенами, которые позволяют сбалансировать гормональный фон.

Орехи

Почаще включайте в меню грецкие орехи, миндаль и арахис. Эти продукты богаты цинком и селеном. Недостаток этих элементов приводит к появлению прыщей. Орехи содержат растительные жиры, которые не усиливают выработку кожного сала.

Заключение

Если вас беспокоит проблема акне, то старайтесь почаще включать в меню перечисленные продукты. Они помогут вам очистить кожу без косметических средств и процедур.

Вам также необходимо ограничить потребление жирной пищи, сладостей, полуфабрикатов, фастфуда и молока. Такая еда увеличивает выработку кожного сала и способствует появлению прыщей.