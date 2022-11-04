Забываем, что, несмотря на пользу, продукт еще и содержит калории: наши главные ошибки при употреблении авокадо

В последние годы авокадо стал настоящим трендом. Трудно представить завтрак современного человека без этого плода. К сожалению, его употребляют не потому, что вкусно, а потому, что модно, и не всегда делают это правильно. Какие ошибки мы совершаем при покупке и поедании авокадо?

Неправильно выбираем

Первую ошибку мы совершаем еще в супермаркете, выбирая авокадо по принципу “чем мягче, тем вкуснее”. Однако нужно обращать внимание на цвет плода. Чем темнее авокадо, тем оно более спелое. Еще один визуальный сигнал — выпуклости на кожуре, именно они указывают на спелость. Дома проверьте вкусовые качества: плод должен быть маслянистым и легко таять во рту.

Покупаем оптом

Авокадо – один из самых дорогих продуктов в продуктовой лавке, поэтому неудивительно, что мы экономим на его приобретении при любых возможностях. К примеру, покупаем оптом по акции.

Авокадо, которые продаются оптом, имеют одинаковую степень зрелости. То есть в пищу нужно пускать все плоды одновременно, иначе они перезреют, потеряв вкусовые качества, или попросту испортятся.

Тратим слишком много

Авокадо – удовольствие не из дешевых, так что его покупку нужно тщательно выверять со своим бюджетом. Покупайте только то количество плодов и тогда, когда готовы их непосредственно употреблять, а не оставлять на потом. Если вы заметили, что продолжаете выбрасывать авокадо, уменьшите количество покупаемых плодов.

Покупаем только один сорт авокадо

Существует более 500 сортов авокадо. Как оказалось, не все авокадо созданы одинаковыми, поэтому будьте внимательны во время покупки. Авокадо сорта Хасс и Черный королевский идеально подходят для приготовления гуакамоле. Плоды сортов Пинкетон и Семил 34 хороши для салатов и на бутерброды.

Неправильное хранение авокадо перед употреблением

Если хотите, чтобы целые авокадо хранились как можно дольше, нужно держать их на полке отдельно от других продуктов. Таким образом они могут храниться до пяти дней. Тем не менее каждый день проверяйте плод, чтобы не пропустить момент пиковой зрелости.

Исследование 2014 года показало, что почти 1% собранных и отобранных авокадо имели следы сальмонеллы на кожуре, а 18% имели следы Listeria monocytogenes. Поэтому, независимо от того, где вы решили хранить авокадо, обязательно промывайте их водой перед употреблением.

Неправильно чистим

Знаете ли вы, что есть способ удалить косточку из авокадо без использования ножа или вообще каких-либо инструментов? Разместите указательный и средний пальцы на открытой стороне мякоти авокадо, обрамляя косточку. Затем осторожно вытолкните косточку наружу, надавливая на кожуру большим пальцем. В зависимости от степени спелости плода может потребовать больше или меньше времени для процедуры, однако такое естественное удаление косточки, без использования металлических предметов сможет продлить срок хранения.

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Неправильно учитываем воздействие воздуха

Как только внутренняя часть авокадо подвергается воздействию воздуха, процесс созревания происходит намного быстрее. Если ваши авокадо были не совсем готовы к употреблению, отрежьте небольшую часть от места, где раньше находился стебель. При ее удалении внутренняя мякоть подвергается воздействию воздуха, что приводит к более быстрому созреванию. Это может быть идеально, если вы хотите ускорить процесс и употребить плод раньше.

Точно так же, если вам нужна только одна половина авокадо для какого-либо блюда, которое вы готовите, будьте готовы съесть вторую половину относительно скоро после этого.

Неправильное хранение авокадо после нарезки

Капелька лимонного или лаймового сока на мякоти поможет дольше сохранить свежесть авокадо. Также можно покрывать открытые участки мякоти оливковым маслом. И прежде чем отправить в холодильник, накройте открытые участки пищевой пленкой.

Не удаляем коричневые части мякоти

Те коричневые пятна, которые появляются после того, как вы разрезаете авокадо, совершенно безопасны для употребления в пищу. Но текстура может показаться вам неприятной, поэтому просто срежьте потемневшие части и наслаждайтесь остатками авокадо. Если внутри авокадо уже коричневое, когда вы впервые нарезаете его, это указывает на раннее окисление из-за неправильного хранения. Такое может случиться и от того, что авокадо упало и слегка помялось. Плод безопасно есть, как только вы обрежете потемневшие участки.

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Однако, если на мякоти есть коричневые или черные пятна, это указывает на то, что авокадо гниет и его нельзя употреблять в пищу.

Употребление авокадо только в одном виде

Самый популярный метод приготовления — размять авокадо и приготовить гуакамоле. Однако его можно и жарить. Приготовление плода на гриле придает ему приятный аромат дыма.

Авокадо является отличным ингредиентом для смузи. Его кремовая текстура хорошо подходит для таких напитков, а поскольку авокадо по своей природе не имеет сильных натуральных ароматизаторов, вы даже не заметите его в напитке.

Еще из авокадо можно сделать мороженое, приготовить кексы, а также сделать маску для лица.

Неправильно готовим пюре

Если хотите размять авокадо для гуакамоле, стоит использовать заднюю часть вилки. Процесс займет всего минуту, и нет необходимости удалять все комки, так как они улучшают текстуру будущего соуса.

Отсутствие специй

Некоторым людям нравится вкус авокадо такой, какой есть. Однако не стоит пренебрегать специями. Даже добавление щепотки соли и перца может иметь огромное значение. Соки лимона и лайма придадут авокадо пикантности, а бальзамический уксус лучше раскроет его вкус. Потратьте некоторое время на эксперименты на кухне, чтобы выяснить, какие способы улучшения вкуса авокадо вам нравятся.

Есть слишком много сразу

Хотя авокадо очень полезно, это не значит, что его можно есть слишком много. Плод среднего размера содержит полезные мононенасыщенные жиры, а вместе с ними калории — от 200 до 300 ккал. Да, авокадо насыщено полезными питательными веществами, включая почти два десятка витаминов и минералов, но, если вы следите за весом, нужно помнить о его калорийности.