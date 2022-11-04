В Подмосковье автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой

2 ноября водитель иномарки насмерть сбил девочку и женщину в Раменском городском округе. По данным телеканала “360”, трагедия произошла на трассе Панино – Малино.

Приблизительно в 19:30 вечера в районе деревни Заворово машина наехала на людей, которые двигались по обочине. 73-летняя женщина и ее шестилетняя внучка скончались от полученных повреждений. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Водителя направили на медицинское освидетельствование. Устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает “Радио 1”.