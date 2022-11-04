 

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой

04.11.2022, 2:10, Разное
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2 ноября водитель иномарки насмерть сбил девочку и женщину в Раменском городском округе. По данным телеканала “360”, трагедия произошла на трассе Панино – Малино.

Приблизительно в 19:30 вечера в районе деревни Заворово машина наехала на людей, которые двигались по обочине. 73-летняя женщина и ее шестилетняя внучка скончались от полученных повреждений. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Водителя направили на медицинское освидетельствование. Устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает “Радио 1”.


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