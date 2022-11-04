 

Бизнес-класс Подмосковья подорожал на 42%

04.11.2022, 2:10, Разное
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С января в жилых комплексах Подмосковья класса “бизнес” куплено квартир на 11,1 млрд рублей – на треть больше, чем в прошлом году. Самыми прибыльными проектами стали комплексы “Заречье парк” и “Резиденции Сколково”. В каждой новостройке приобретено жилья на 3,4 млрд рублей.

Рост финансовых показателей происходит на фоне резкого сокращения спроса – в четыре раза. Этого удалось достичь за счет пересмотра застройщиками цен в проектах. С января «квадрат» подорожал на 42%, до 247 тыс. рублей.

Также покупатели в бизнес-классе стали отдавать предпочтение более просторным лотам. Так, спрос на “двушки” вырос на 21%, на “трешки” – на 23%. Популярность квартир-студий при этом снизилась в четыре раза. Средняя площадь приобретаемого жилья выросла на 12 кв. м, до 59 «квадратов».

Средняя стоимость купленной квартиры составила 14,6 млн рублей. Доля ипотечных сделок выросла до 67%. Три четверти сделок было совершено в г.о. Одинцовский. Еще 10% спроса пришлось на Красногорск.


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