«Энтузиазм быстро угас» – финансовая поддержка ВСУ пошла на спад

В начале российской спецоперации Национальный банк Украины открыл счёт, на который украинцы и люди из других стран могут вносить средства для поддержки ВСУ. Как пишет Forbes, тогда пожертвования в различных валютах поступали со всего мира, и поляки были в лидерах, однако энтузиазм быстро угас и темпы взносов значительно снизились.



AP

Национальный банк Украины в начале российской спецоперации открыл счёт, на который украинцы и люди из других стран могут вносить средства для поддержки ВСУ. Пожертвования в различных валютах поступали со всего мира, и поляки были в лидерах, однако, как пишет Forbes, энтузиазм быстро угас и темпы взносов значительно снизились.

По данным издания, поток поддержки украинской армии значительно снизился за последние месяцы. 70% общей суммы в размере 21,7 миллиардов гривен зачислено на специальный счёт до 19 апреля, то есть менее чем через два месяца после начала спецоперации на Украине. Следующие полгода принесли уже только 6,5 миллиардов гривен. Медленнее снижался темп взносов в иностранной валюте, на которые приходится более трети от общего объёма, из которых до 19 апреля было выплачено около 65%.

Худшим месяцем с точки зрения пожертвований ВСУ был август. В сентябре сумма взносов увеличилась, но составила всего 8% от выплат за апрель.

Forbes спросил Национальный банк Украины об участии поляков в финансовой поддержке украинской армии. Национальный банк Украины сообщил, что не ведёт статистику вкладов по странам. Однако, как и полгода назад, он поделился данными о валютах, в которых осуществлялись переводы. Исходя из этого, можно в некоторой степени оценить, какие страны в наибольшей степени поддерживают Вооружённые силы Украины.

Взносы в иностранной валюте составили в общей сложности 7,4 миллиардов гривен. Из этой суммы больше всего средств переведено в пяти валютах: доллар США (56%), евро (23%), британский фунт (14%), польский злотый (6%) и швейцарский франк (1%).

Национальный банк Украины также сообщил, куда поступают средства, собранные на специальном счёте поддержки ВСУ. До 24 октября деньги были переданы на нужды Министерства обороны Украины, Государственной службы специальных коммуникаций и защиты информации Украины, Государственной полиции Украины, Государственной пограничной службы и национальной гвардии Украины.