 

Классическая фланелевая рубашка в клетку: комбинируем ее с миди-юбкой, ботильонами на шнуровке и не только

04.11.2022, 1:05, Разное
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Мода 90-х сегодня актуальна, а значит, будет по-прежнему востребована классическая фланелевая рубашка в клетку. Зимой такая вещь незаменима, причем не только в помещении, но и на улице.

Она отлично подходит для экипировки для похода в горы и великолепно комбинируется с треккинговыми ботинками. Но это не значит, что нельзя наслаждаться этой комфортной и теплой вещью в условиях города.

Итак, с чем носить фланелевую рубашку в клетку и какие комбинации наиболее актуальны?

С джинсами

К джинсам клетчатая фланелевая рубашка подходит идеально. Это поистине бессмертное сочетание. Ее можно надеть на голое тело и завязать узел на талии или носить поверх однотонной белой или черной футболки, майки или водолазки.

То же самое относится и к легинсам, но в этом случае рубашка должна сидеть свободно и застегиваться хотя бы на половину пуговиц.

С юбкой

Кому-то может показаться, что сочетание фланелевой рубашки и юбки неприемлемо. Но это не так. Идеальный вариант – заправить рубашку в кожаную или замшевую юбку миди с завышенной талией и оставить верхние пуговицы расстегнутыми.

Ковбойский стиль или каблуки

Поскольку в этом году ковбойские сапоги снова в моде, можно смело комбинировать их с фланелевой рубашкой. Все, что нужно сделать, – это надеть легинсы и укороченный топ под рубашку, добавить сумочку с бахромой и соответствующую шляпу.

С фланелевой рубашкой избегать каблуков. Они будут отлично смотреться в сочетании с более свободными джинсами и простой белой майкой. Останется просто свободно набросить рубашку сверху.

Можно выбрать ботильоны на более массивном каблуке или классические ботинки челси, которые обеспечат комфорт.


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