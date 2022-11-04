Боб на кудрявые волосы: последние тенденции и секреты укладки прически

Утверждение, что стрижка боб подходит только женщинам с прямыми волосами, неверно. Боб на кудрявые волосы – это выразительно, кокетливо и экстравагантно, к тому же придает объем и молодит. В этой статье рассказывается о том, как укротить свои локоны и сделать свой образ неповторимым. Также вы узнаете о секретах укладки боба на кудрявых волосах.

На что обратить внимание при выборе прически

Боб – одна из самых популярных причесок для женщин, однако не все знают, что и на кудрявых волосах она может выглядеть шикарно. Иногда на волнистых волосах она смотрится даже лучше, чем на прямых, ведь прическа выглядит более объемной и фактурной.

Стрижка кудрявых волос под боб создается в несколько слоев. Пряди подчеркивают текстуру волос, а благодаря подстриженным концам локоны получаются гладкими и красивыми. Чтобы ваша прическа выглядела элегантно, важно подбирать ее по форме лица.

Как узнать, подходит ли боб к вашим вьющимся волосам

Боб смягчает черты и поэтому идеально подходит, если у вас такая форма лица:

овальная; квадратная; ромбовидная; прямоугольная.

Боб подчеркивает красоту лица и делает его еще более выразительным. Эта прическа подходит женщинам всех возрастов, если ее тип выбран с учетом внешнего вида и предметов гардероба. Существует множество причесок боб для вьющихся и прямых волос. Но сегодня мы рассмотрим варианты боба для кудрявых волос.

Лонг-боб

Универсальный вариант стрижки боб, при котором нет необходимости тратить много времени на укладку. Длинный боб отлично подойдет для кудрявых волос. Эту прическу можно уложить разными способами, также она может скрыть некоторые недостатки лица и шеи. Длинная стрижка хорошо подходит обладательницам круглого лица.

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Классический боб

Вы, наверное, уже знаете, как выглядит эта прическа. Передние пряди длиннее, а задняя часть прически короче. Если вы думаете, что боб на кудрявых волосах уже устарел и вышел из моды, то вы ошибаетесь. Классический боб имеет длину до подбородка или середины шеи. Дополнительный объем ему придает градуировка на затылке, что очень актуально для ноября. На этом фото мы представляем вам обновленную версию классического боба.

Многослойный боб

Этот боб подходит для тонких и вьющихся волос. Короткие волосы на макушке и удлиненные пряди вокруг лица хорошо смотрятся как на тонких, так и густых волосах. Высокая стрижка у корней визуально сделает вашу прическу выше и объемнее. Многослойный боб идеально подходит для круглолицых женщин. Прическа не требует длительной укладки, можно просто просушить волосы феном.

Боб с челкой

Челка и кудри придают объем и текстуру вашим волосам. Это также отличный вариант для дам, которые хотят скрыть недостатки и сделать акцент на глазах. Такая стрижка хорошо смотрится на волосах средней длины.

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Советы по уходу за прической

Укладка кудрявых волос не будет представлять трудностей, если вы используете профессиональные средства для волос. Небольшое количество мусса нужно нанести на ладони и равномерно распределить по волосам, тогда прическа сохранит свою форму в течение дня.

Наиболее щадящий способ сушки волос – на воздухе, но, если вы используете для этих целей фен, необходимо делать это правильно. Профессиональные парикмахеры рекомендуют начинать сушить волосы с нижних прядей, голову при этом опускайте вниз. Прическа при этом получает необходимый объем.

Для укладки используйте профессиональные средства, наносите их на пряди и слегка подсушивайте от корней. Лучше использовать круглую щетку, которая создает объем от корней волос. Чтобы придать прическе форму, при укладке откидывайте пряди назад. При этом даже жидкие волосы будут выглядеть густыми, а прическа приобретет нужный объем.