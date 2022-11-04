В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями

В Санкт-Петербурге в реке Ижора в районе Колпино была обнаружена страшная находка. Во время чистки дна от мусора сотрудники коммунальных служб выловили сумку с человеческими останками. Об этом сообщает “Царьград”.

Стоит отметить, что в нескольких метрах от реки расположен жилой комплекс. По данным ОСН, в воде сумка пролежала около двух недель. Отрубленные женские ноги отправили на экспертизу сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия. VSE42.RU, возбуждено уголовное дело.