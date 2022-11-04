 

День народного единства: история и традиции 4 ноября

04.11.2022, 0:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

День народного единства – относительно молодой праздник. Его отмечают с 2005 года. Этот праздник не имеет ничего общего с Днем Октябрьской революции, который отмечали в СССР 7 ноября. 4-го числа Россия вспоминает события, которые произошли гораздо раньше, чем победа большевиков.

4 ноября (22 октября*) 1612 года из Москвы были изгнаны польские интервенты народным ополчением, во главе которого были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. То событие стало завершением Смутного времени в России.

В 1613-м первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. Через 36 лет этот праздник стал церковно-государственным. 4 ноября православные чтят память Казанской иконы Божией Матери, с которой ополченцы вошли в Москву.

В память о тех событиях на Красной площади был возведен собой Казанской иконы Божией матери. Рядом с Кремлем установлен памятник Минину и Пожарскому, созданный по проекту архитектора Ивана Мартоса.

Во время СССР 4 ноября не было праздничным днем. В 2004-м предложение о возобновлении праздника поступило от Межрелигиозного совета России. Оно было поддержано Государственной Думой. Тогда праздник назвали Днем народного единства.

За 20 лет появились традиции, связанные с этим памятным днем. В этот день устраивают различные концерты и народные гулянья. В Большом Кремлевском зале обычно проходит торжественный правительственный прием, на котором награждают внесших большой вклад в развитие и процветание страны граждан.

В День народного единства (праздник Казанской иконы Божьей Матери) православные посещают храмы и молятся за свою родину и близких, просят Богородицу о мире. В этот день также принято заключать браки.

* по юлианскому календарю


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / Полезные вещества не будут усвоены: картошку лучше не есть с помидорами

31.10.20 / Почему в средневековой Англии мужья продавали своих жён?

18.10.22 / Мнение: Что такое мобилизационная экономика

09.12.20 / Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft

08.06.22 / Миньон, копия культовой сумочки и спортивный шик: самые стильные летние модели мини-сумок для мобильного телефона

21.04.22 / Мнение: Ребрендинг ОПЗЖ

06.01.21 / История Эйлин Гарретт, которую считают одним из величайших экстрасенсов ХХ века

04.06.21 / В России запретят целоваться на выпускном

26.11.21 / Территорию бывшей промзоны “Капотня” реорганизуют по программе “Индустриальные кварталы”

05.03.22 / Закон о фейках: Как будет работать и чем грозит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика