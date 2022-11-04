BO – Норвегия разрешила американскому самолёту-разведчику «понаблюдать» за родными водами российского Северного флота

Американский военный самолёт совершил разведывательный полёт вблизи баз атомного подводного флота России, пишет Barents Observer. В среду самолёт ВВС США находился в воздушном пространстве Норвегии как до, так и после полёта для наблюдения за российскими вооружёнными силами над восточной частью Баренцева моря.



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Кризис безопасности в Европе оказывает влияние на север. В среду после совместных учений с парой норвежских истребителей F-35 над районом Тромс за Полярным кругом американский самолёт RC-135W продолжил полёт в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем и пролетел по известному маршруту наблюдения к северу от Кольского полуострова. Это родные воды мощного атомного подводного флота РФ и надводных кораблей Северного флота, пишет Barents Observer.

Редакция газеты Barents Observer отследила самолёт с помощью FlightRadar24 после того, как ранее в тот же день газета Nordlys опубликовала фотографию, сделанную местным жителем, на которой видно, как RC-135 летит рядом с F-35 над островом Рингвассёйя. В 12:45 по норвежскому времени американский самолёт возвращался к северу от Мурманска. Продвигаясь по северо-западному маршруту, самолёт внезапно повернул на юг из международного воздушного пространства и вошёл в воздушное пространство Норвегии к северу от Хоннингсвога. Самолёт продолжил полёт на юг над Сёрёйей, Квенангеном и далее в сторону Офотена на высоте 32 тыс. футов. Он пролетел вдоль материковой части Норвегии в направлении Трёнделага и южных регионов Норвегии, а затем пересёк Северное море и вернулся на военную авиабазу Милденхолл в Великобритании, пишет Barents Observer.

Пресс-секретарь норвежских ВВС подполковник Эйвинд Байр подтвердил Barents Observer, что ранее в тот же день проводились совместные учения в воздухе. «Сегодня проходили тренировки с американскими и норвежскими самолётами в воздушном пространстве Норвегии. Мы не можем отвечать за то, что американцы сделали после учений в международном воздушном пространстве», — заявил Байр. Он отказался более подробно комментировать обратный полёт RC-135 над материковой Норвегией, как это видно на FlightRadar24. Самолёт приземлился на авиабазе Милденхолл к северу от Лондона незадолго до 16:00 по местному времени, отмечает Barents Observer.

Хотя норвежское министерство обороны не хочет прямо отвечать, были ли внесены какие-либо изменения, представители ведомства такие полёты разрешают. «Присутствие и деятельность союзников в Норвегии и прилегающих к нам районах являются предпосылкой для союзнической поддержки в случае кризиса и войны и составляют центральный элемент нашей политики безопасности и обороны. У нас большой опыт работы с США и другими союзниками по мониторингу в северных регионах. Это одобряется и соответствует принципам норвежской политики безопасности», — сказала представитель ведомства Анн Кристин Бергит Сальбувик журналистам Barents Observer.

Норвегия была одним из 12 членов — основателей НАТО. Однако, будучи небольшой страной с прямой сухопутной границей с Советским Союзом, государство с 1949 года пыталось балансировать в вопросе своей безопасности с гораздо более крупным соседом на востоке путём сдерживания и умиротворения. Это включает запрет на размещение ядерного оружия на территории Норвегии, отсутствие иностранных военных баз и строгие ограничения возможностей других стран НАТО проводить учения в восточной части региона Финнмарк. Иностранным истребителям или бомбардировщикам запрещено летать в определённой зоне безопасности у российской границы, ограниченной 28 градусами на восток. Кроме того, в рамках политики умиротворения разведывательным миссиям союзников к северу от Кольского полуострова не рекомендуется проводить полёты из норвежских аэропортов, напоминает Barents Observer.

Для таких наблюдательных полётов, совершаемых транзитом через Норвегию вблизи российского воздушного пространства на севере, требуется специальное разрешение от норвежского министерства обороны в каждом отдельном случае. Полёты американских и британских лётчиков стартуют с авиабаз в Великобритании и в большинстве случаев осуществляются за пределами воздушного пространства Норвегии. Всё воздушное пространство за пределами 12 морских миль от базовой линии прибрежного государства является международным воздушным пространством, в котором разрешены полёты всем странам, напоминает Barents Observer.

Старший оборонный аналитик Пер Эрик Солли из Норвежского института международных отношений объясняет, что в настоящее время в каждом конкретном случае открывается возможность разрешить небоевым самолётам союзников, выполняющим миссию по наблюдению за Баренцевым морем, проходить через воздушное пространство Норвегии. «Норвежская политика, правила и практика в отношении миссий военной авиации союзников на Крайнем Севере не высечены на камне. Режим несколько раз адаптировался и корректировался с 1950-х годов, последний раз в 2019 году», — заявил Солли редакции газеты.

На прошлой неделе РФ испытала свою ядерную триаду, включая баллистическую ракету «Синева», запущенную с подводной лодки «Дельта-IV» в Баренцевом море, и подвижную наземную ракету «Ярс», запущенную с космодрома Плесецк в Архангельской области. На этой неделе, с 3 по 5 ноября, закрыто воздушное пространство над двумя крупными районами в Баренцевом и Белом морях. О том, что там будет происходить, не сообщается, кроме упоминания о «ракетной стрельбе» по району к западу от Новой Земли, указывает издание.

1 ноября норвежское правительство приняло решение о повышении боеготовности своих вооружённых сил. «Мы сталкиваемся с самой серьёзной ситуацией в области безопасности за последние десятилетия. Нет никаких признаков того, что РФ намерена распространить свою войну на другие страны, но рост напряжённости означает, что мы более подвержены угрозам, шпионажу и операциям иностранного влияния. Это заставляет все страны НАТО, включая Норвегию, быть более бдительными», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре. Выступая в среду на заседании Северного совета в Хельсинки, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что спецоперация РФ против Украины вызывает долгосрочные изменения в ситуации с безопасностью в Скандинавском регионе. Министр подчеркнул важность оборонного сотрудничества скандинавских стран, назвав членство Финляндии и Швеции в НАТО «новой эрой в политике безопасности Северной Европы», пишет Barents Observer.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила укрепление национальной безопасности Норвегии, назвав его «сознательным выбором Осло деструктивной политики эскалации напряжённости в Евро-Арктическом регионе». По её словам, на протяжении последних лет Осло последовательно проводит курс на отказ от политики «самоограничений» и активизирует военные приготовления в северных районах, прилегающих к российско-норвежской границе, резюмирует Barents Observer.