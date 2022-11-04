 

Вот зря ты её тронул, Андрей! – Личное мнение

04.11.2022, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очевидно, что Юльку Барановскую лучше не трогать. Ты ей — слово, а её потом несёт.

Недавно Андрей Аршавин осторожно заикнулся что-то об их сыне, а Барановскую сразу и понесло.


Фото: Соцсети

И не просто один раз ответила, но всё успокоиться не может. Вспомнила, как много лет назад, Аршавин хотел сделать из неё домохозяйку!

Вот ведь человек какой — хотел зарыть талант!

«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Сергеевич как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», — сообщила Барановская Учительской газете.

Не спрашивайте, зачем Юлька давала интервью Учительской газете. Точнее, непонятно зачем серьёзное издание интервью взяло.

Вот, если бы не сожитель, то Барановская намного раньше бы стала известной! Ну, так она считает, оценивая свои способности.

«Однако даже те продюсеры, которые приезжали снимать какие-то передачи с Андреем, потом спрашивали: «А почему Юля не на телеке?» Я всегда удивлялась, но они говорили, что я абсолютно телевизионный персонаж. Я видела, что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных предложений», — продолжает вещать Юлька.

Почему ты не в телеке, телевизионный персонаж?!

А я-то думала, что в телевизор Барановскую взяли из-за скандала с сожителем. Вот ведь как ошиблась, как ошиблась, как же так.

А тут такое — талант телевизионный! И пусть голос с хрипотцой, и говорить толком не могла, но все удивлялись.

В общем, ты, Аршавин, уже понял, что Барановскую лучше не трогать и комментариев не давать? А то опять что-нибудь вспомнит, такое вывалит, что тебе останется только обтекать.

«Мама же моя умела из взрослой выкройки сделать детскую. Она мне так сшила платье с мужским галстуком в школу. Не буду рассказывать, какие насмешки мне пришлось терпеть за него в школе, но я точно знала, что самая модная, и никого не слушала»

Ну, как ты переспоришь человека, который точно знает, что он самый модный, и никого не слушает?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.22 / Стало известно, как легко справиться с тягой к жирной пище

24.01.22 / «Каждый выносил решение сам»

03.02.22 / Денис Косяков: 10 коротких вопросов

28.05.21 / Финансовая проблема, с которой столкнулась система петли Илона Маска в Лас-Вегасе

28.01.22 / Шарлиз Терон поделилась редким фото детей в день рождения своей мамы

08.09.21 / Винтажный гардероб нравится Ракам, фактурные ткани и каблуки – Львам: как знаки зодиака формируют свой стиль

13.10.22 / Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года

21.07.22 / Мнение: Русофобская пропаганда в Германии, антинемецкая пропаганда США и восточные немцы за Россию

31.05.22 / Обозреватель El País призвала к пересмотру глобальной позиции ЕС на фоне возвращения к идеологии холодной войны

16.06.21 / “Очки всегда в тренде и спасают, если не выспалась”: бьюти-секреты стиля и ухода за собой от певицы Клавы Коки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика