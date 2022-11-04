Вот зря ты её тронул, Андрей! – Личное мнение

Очевидно, что Юльку Барановскую лучше не трогать. Ты ей — слово, а её потом несёт.

Недавно Андрей Аршавин осторожно заикнулся что-то об их сыне, а Барановскую сразу и понесло.



Фото: Соцсети

И не просто один раз ответила, но всё успокоиться не может. Вспомнила, как много лет назад, Аршавин хотел сделать из неё домохозяйку!

Вот ведь человек какой — хотел зарыть талант!

«Начиналось все с маленькой программы на радио. Но Андрей Сергеевич как-то не очень на это реагировал. Вообще тогда моей работой больше были семейная жизнь, материнство. И я с легкостью оставила ту радиопередачу и свою первую радиостанцию», — сообщила Барановская Учительской газете.

Не спрашивайте, зачем Юлька давала интервью Учительской газете. Точнее, непонятно зачем серьёзное издание интервью взяло.

Вот, если бы не сожитель, то Барановская намного раньше бы стала известной! Ну, так она считает, оценивая свои способности.

«Однако даже те продюсеры, которые приезжали снимать какие-то передачи с Андреем, потом спрашивали: «А почему Юля не на телеке?» Я всегда удивлялась, но они говорили, что я абсолютно телевизионный персонаж. Я видела, что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных предложений», — продолжает вещать Юлька.

Почему ты не в телеке, телевизионный персонаж?!

А я-то думала, что в телевизор Барановскую взяли из-за скандала с сожителем. Вот ведь как ошиблась, как ошиблась, как же так.

А тут такое — талант телевизионный! И пусть голос с хрипотцой, и говорить толком не могла, но все удивлялись.

В общем, ты, Аршавин, уже понял, что Барановскую лучше не трогать и комментариев не давать? А то опять что-нибудь вспомнит, такое вывалит, что тебе останется только обтекать.

«Мама же моя умела из взрослой выкройки сделать детскую. Она мне так сшила платье с мужским галстуком в школу. Не буду рассказывать, какие насмешки мне пришлось терпеть за него в школе, но я точно знала, что самая модная, и никого не слушала»

Ну, как ты переспоришь человека, который точно знает, что он самый модный, и никого не слушает?

—