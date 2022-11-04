Куда поехать в Сочи?

Сочи – один из самых популярных российских курортов, пользующихся заслуженной славой как у наших соотечественников, так и у тех, кто приезжает сюда из других стран. Так сложилось, что тут круглый год есть чем заняться туристу и что посмотреть, так что Сочи не зря называют всесезонным курортом. Если вы хотите получить максимум от возможных путешествий, то воспользуйтесь предложением от sputnik8.com .

Одним из самых популярных среди туристов направлений можно по праву считать три настоящие сочинские жемчужины. Во-первых, это Красная Поляна, во-вторых, это Роза Хутор, в-третьих, это ГТЦ Газпром. Не стоит забывать, что не так давно в этих местах проходила Олимпиада, а значит, остались подготовленные к этим событиям олимпийские объекты. Подняться на высоту более 2300 метров и с этой высоты увидеть все, что было построено для этого уникального спортивного мероприятия.

Очень часто, посетив эти места в летнее время, туристы потом возвращаются сюда зимой, чтобы еще раз очутиться тут в обилие снега и мороза. А значит, им становятся доступны сноуборды и лыжи, а также другие активности, благодаря которым отдых запоминается надолго.

Еще один вариант активного отдыха – это морская прогулка на яхте. Романтика открытого моря – что может быть интереснее и приятнее для туристов всех возрастов? Опять же, даже с моря вы сможете увидеть панорамные объекты, которые были подготовлены к Олимпиаде. Если будет тепло, то вы вполне сможете искупаться в открытом море, которое отличается от прибрежной зоны чистой и полностью прозрачной водой. А еще для любителей животных будет приятно увидеть дельфинов и понаблюдать, как они будут резвиться рядом с вами, находясь в обычной для себя среде обитания.

По дороге вы можете также насладиться рассказами капитана яхты – настоящего моряка, который покорял не только берега возле Сочи, но и далекие моря и океаны. И узнать, где в его рассказах вымысел, а где правда, будет не так уж и легко.

Еще одно из популярных направлений – это поездка в Абхазию. Гагры, Рица, Новый Афон – все их можно объездить на минивэне, это уникальная возможность увидеть все интересное в Абхазии в буквальном смысле слова за один день. В ходе экскурсии вы сможете насладиться продукцией местных пчеловодов и виноделов, так что для гурманов этот тур будет актуален как ни для кого другого.

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