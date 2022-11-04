Куда поехать в Сочи?
04.11.2022, 17:17, Рекомендуем
Теги: Выходные, Туризм
Сочи – один из самых популярных российских курортов, пользующихся заслуженной славой как у наших соотечественников, так и у тех, кто приезжает сюда из других стран. Так сложилось, что тут круглый год есть чем заняться туристу и что посмотреть, так что Сочи не зря называют всесезонным курортом. Если вы хотите получить максимум от возможных путешествий, то воспользуйтесь предложением от sputnik8.com.
Одним из самых популярных среди туристов направлений можно по праву считать три настоящие сочинские жемчужины. Во-первых, это Красная Поляна, во-вторых, это Роза Хутор, в-третьих, это ГТЦ Газпром. Не стоит забывать, что не так давно в этих местах проходила Олимпиада, а значит, остались подготовленные к этим событиям олимпийские объекты. Подняться на высоту более 2300 метров и с этой высоты увидеть все, что было построено для этого уникального спортивного мероприятия.
Очень часто, посетив эти места в летнее время, туристы потом возвращаются сюда зимой, чтобы еще раз очутиться тут в обилие снега и мороза. А значит, им становятся доступны сноуборды и лыжи, а также другие активности, благодаря которым отдых запоминается надолго.
Еще один вариант активного отдыха – это морская прогулка на яхте. Романтика открытого моря – что может быть интереснее и приятнее для туристов всех возрастов? Опять же, даже с моря вы сможете увидеть панорамные объекты, которые были подготовлены к Олимпиаде. Если будет тепло, то вы вполне сможете искупаться в открытом море, которое отличается от прибрежной зоны чистой и полностью прозрачной водой. А еще для любителей животных будет приятно увидеть дельфинов и понаблюдать, как они будут резвиться рядом с вами, находясь в обычной для себя среде обитания.
По дороге вы можете также насладиться рассказами капитана яхты – настоящего моряка, который покорял не только берега возле Сочи, но и далекие моря и океаны. И узнать, где в его рассказах вымысел, а где правда, будет не так уж и легко.
Еще одно из популярных направлений – это поездка в Абхазию. Гагры, Рица, Новый Афон – все их можно объездить на минивэне, это уникальная возможность увидеть все интересное в Абхазии в буквальном смысле слова за один день. В ходе экскурсии вы сможете насладиться продукцией местных пчеловодов и виноделов, так что для гурманов этот тур будет актуален как ни для кого другого.
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