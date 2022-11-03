Мнение: Убил Человека

Всё жду в последнее время, когда же объявят об освобождении Михаила Ефремова. Талантливый актер, напомню, сидит уже более двух лет за ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии Ефремов разбил свой дорогой джип «Гранд Чероки» (но его самого вроде как спасли подушки безопасности), а также был смят лобовым ударом фургон Лада Гранта, в котором погиб его водитель по фамилии Захаров. Происшествие имело большой резонанс, и актеру влепили неожиданно суровый срок – аж 8 лет реальной колонии. Где он с тех пор и играет в лагерной самодеятельности.

Почему я уверен, что его скоро отпустят домой? (прошел, кстати, слух, что это будет ближе к концу года) Я не инсайдер, но я понимаю главное: сейчас, в 2022 году, не осталось самого по себе обвинения, того, ЗА ЧТО Ефремова посадили в тюрьму; его обвинение рассыпалось и растаяло в воздухе, и сейчас уже никто, не покривив душой, не сможет объяснить – почему, собственно, Ефремов сидит?

Я помню, какие всего два года назад бушевали дебаты и лились поистине крокодиловы слёзы. Актера разом возненавидела, казалось, вся страна – настолько все были потрясены, что он пьяный УБИЛ ЧЕЛОВЕКА. Не только в СМИ, но и в куче блогов люди по собственной инициативе выставляли фото несчастного Захарова Сергея Владимировича, пересказывали друг другу подробности его, неприметного водителя-курьера неведомой никому интернет-компании «Деликатеска», невыдающейся биографии:

«57-летний Сергей Захаров родом из Рязанской области…»

– Вот! – вздыхали люди. Из Рязанской области человек, не из Москвы этой вашей проклятой! (как мы)

«Он окончил Рязанский радиотехнический университет..»

– Вот! – еще больше умилялись люди. – Рязанский радиотехнический, инженер, значит, не гуманитарий какой поганый! Наш человек!

«…но по профессии устроиться не смог»

Люди тут и вовсе впадали в драматический экстаз. «Слышите?! Устроиться не смог! Потому что честный человек, не ловчила, не бизнесмен ваш мошенник! Пострадал, как мы все, от развала страны!!»

И т.д. Даже когда у скромного 57-летнего курьера на «Ладе» внезапно всплыла вторая семья при наличии официальной первой жены, которые вступили меж собой в оживленную перепалку по поводу того, как делить деньги – народ это не смутило нисколько (возможно, про себя тоже многие подумали, не говоря вслух – «как мы»)

Словом, у Ефремова, как он ни вздыхал и ни каялся под камеры – не было ни единого шанса добиться сочувствия. Тень невинно убиенного его джипом курьера Захарова как бы стояла рядом и, указывая перстом на виновника, требовала отмщения. Люди рыдали, пеняли актеру, что он «отнял самое дорогое, что есть у человека – жизнь», и требовали за это самой жестокой кары.

Тогда, помню, на миг даже мне вдруг почудилось – при виде всенародной тризны по невинно убиенному Захарову – что в народе вдруг каким-то неведомым образом сформировалось понятие о невероятной ценности жизни любого, даже самого простого человека, народ переродился почти по заветам великих классиков – Льва Николаевича и Федора Михайловича – и что отныне всё и будет так, сплошное «Не убий!», а всякому, кто ПОКУСИТСЯ, придется отвечать по полной, невзирая ни на какие заслуги и регалии…

Конечно, всё это был лишь морок, блик, фата-моргана. Что и показал нам во всей красе 2022 год.

В нынешней России о какой-то там «святости человеческой жизни» говорить просто смешно. Какая там «святость», если не сотни и не тысячи, а сотни тысяч точно таких же «захаровых» насильно забирают от их тайных и явных семей, заставляют тратить последние семейные деньги на «экипировку» – и отправляют туда, где и с высокой степенью вероятности убьют? И сколько с начала года таких же захаровых уже убито? Причем по их поводу никто не пишет петиций, не требует «к ответу» убийц – наоборот, воспринимают всё как должное, «как говорится, Родина велела».

Ну а если Родина сама велела «Захаровых не жалеть» – за что ж тогда сидит Ефремов? Непонятно. Все двухгодичной давности камлания «общественности» по поводу «несчастного Захарова» сейчас выглядят как минимум неискренними и лицемерными – особенно на фоне того, что при всем потоке похоронок на таких же захаровых обчественность молчит, как воды в рот набрала.

За 2 года, надо надеяться (хоть надежда исчезающе слаба), актер Михаил прошел необходимый курс детоксикации от нарко- и алкозависимости, выйдет другим человеком – посвежевший, помолодевший. И еще не раз порадует нас новыми кино- и театральными работами.

Аминь.