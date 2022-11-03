Амазонский зеленый, “водяной смерч” и “оливка в мартини”: десять самых модных цветов сезона осень-зима – 2022/2023

В сезоне осень-зима – 2022/2023 ожидается всплеск разнообразных цветов, которые станут самым настоящим трендом. Модные цвета отражают наше стремление к комфорту и прогрессивному движению вперед. Актуальными будут несколько интересных и оригинальных тонов.

Популярностью пользуются мягкие и спокойные оттенки, которые помогают расслабиться и обрести спокойствие. Они довольно сдержанные, поэтому станут лучшим осенним и зимним вариантом. Кроме того, в тренде будут яркие и насыщенные цвета, наполняющие оптимизмом и энергией.

Вот несколько модных тонов, которые можно выбрать для себя, чтобы выглядеть просто превосходно и стильно.

“Оливка в мартини”

Это красивый и насыщенный оттенок в стиле милитари. “Оливка в мартини” – бархатистый и сложный тон, отличающийся целым букетом эмоций, от агрессии до спокойной роскоши.

Во многом это зависит от фактуры и фасона выбранного наряда. Такой оттенок отлично подходит абсолютно каждой женщине, независимо от ее цветотипа, кроме, конечно, зимнего.

Оливковый цвет хорошо смотрится вместе с синим, бежевым, розовым и карамельным. Такой оттенок станет отличным решением для создания образа тотал-лук. Чтобы придать внешнему виду яркость, стоит добавить красивые аксессуары.

“Лавовый водопад”

Это довольно яркий и страстный темно-красный оттенок, который является одновременно сдержанным и благородным. Это именно тот тон, который согревает, придает энергии.

Благодаря тому что этот цвет довольно сдержанный и приглушенный, он отлично подойдет каждой женщине, независимо от ее цветотипа.

“Самоанское солнце”

Это довольно интересный, красивый и буквально искрящийся оттенок, который является весьма энергичным и бодрым.

“Самоанское солнце” является теплым цветом и помогает сделать внешность абсолютно каждой женщины более мягкой и нежной. Хорошо подходит ярким и теплым цветотипам.

Этот солнечный и жизнерадостный оттенок хорошо подходит для осеннего сезона.

“Оранжевый тигр”

Это достаточно дерзкий и импульсивный цвет. Его некоторую агрессивность можно несколько сгладить, используя только лишь в аксессуарах.

Цвет “оранжевый тигр” просто идеально подходит женщинам с яркой внешностью. Это что-то среднее между оттенком тыквы и апельсина. Этот осенний цвет начинает набирать обороты и пользоваться все большей популярностью.

Пурпурно-розовый

Это довольно интересный, яркий и модный оттенок. Цвет фуксии точно никого не оставит равнодушным, так как он энергичный, царственный и мудрый.

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Этот оттенок просто идеально подходит для всех цветотипов.

Амазонский зеленый

Это роскошный и драгоценный изумрудный оттенок, наполненный свечением. Этот цвет прекрасный сам по себе. Он наполняет оптимизмом, уверенностью и дарит энергию.

Отлично подходит совершенно для всех цветотипов. Цвет яркий и роскошный.

“Букет роз”

Этот цветочный розовый цвет полон нежности и свежести. Это красивый бодрящий оттенок, легкий и совершенно ненавязчивый. Этот цвет просто навеивает романтику и освежает.

Этот цвет отлично подходит женщинам с весенним и летним цветотипам.

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Отлично смотрятся сумки, обувь и вечерние платья, выполненные в этом оттенке. Выглядит такой цвет нежно, романтично и очень женственно.

“Струя воды”

Светло-бирюзовый цвет является освежающим. Это красивый бодрящий оттенок. Такой цвет нам напоминает о теплых днях и летнем отдыхе.

Тон чистый, довольно интересный, роскошный и отлично подойдет всем ярким цветотипам. Можно сочетать вместе с другими цветами, как яркими, так и приглушенными.

“Карамельный кофе”

Это невероятно красивый и притягательный цвет карамели в сочетании с шоколадом. Этот тон прекрасно сочетается практически со всеми оттенками осенней палитры и уместен практически в каждом стиле одежды.

Это универсальный вариант практически для каждого цветотипа. Такой оттенок отличается насыщенностью и помогает сделать образ роскошным и гламурным.

“Полночь”

Это довольно спокойный синий оттенок. Он выглядит интересно и стильно. Также помогает добавить образу гламур.

Такой цвет отлично подходит женщинам с осенним и летним цветотипом. Благородный оттенок отлично подойдет для деним-тотал-луков. Можно добавить образу больше яркости при помощи правильно подобранных аксессуаров.

Хорошо сочетается вместе с нежными и приглушенными пастельными тонами.