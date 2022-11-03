Мнение: О близости скорой и полной победы… Ура?

«Генерал Армагеддон», похоже, оправдывает своё циркулирующее в соцсетях прозвище. Три массированных удара по украинской инфраструктуре плюс целый ряд «точечных» — и киевские власти шантажируют заваливают ЕС предупреждениями о «миграционном цунами» вкупе с риском полномасштабной гуманитарной катастрофы, «с которой Европа не сталкивалась со времён Второй мировой войны». В общем, зима близко ©, и что тут могут сделать европейцы? Поставить в Киев электрогенераторы и тепловые пушки? Но первые бесполезны в случае проблем с топливом, которое нужно и воюющей украинской армии, а вторые не работают без электричества, которое у энергоизбыточной Украины уже в дефиците из-за крупных повреждений в сетях.

То есть, российская тактика — не мытьём, так катанием, не успехами «на фронте», так проблемами в тылу привести Киев за стол переговоров. О готовности к которым не устают напоминать в Кремле и МИДе. Ну а там условный «Стамбул-3» в надежде зафиксировать хоть какой-нибудь результат. Что и будет объявлено полной и безоговорочной капитуляцией победой.

Сейчас это, наверное, стало уже слегка забываться под гнётом свежих новостей. Да и «генеральная линия» успела сделать несколько зигзагов. Но #интернет помнит всё. ©

Начнём с простого. С какими целями #Россия начала специальную военную операцию 24 февраля?

Одна из них названа прямо: «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Другая более-менее явно следует из текста президентского обращения 24 февраля, где очень многое было сказано про угрозы, которые… создаются безответственным… расширением блока #НАТО на восток, приближением его военной инфраструктуры к российским границам.

«В декабре 2021 года мы всё-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с #США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Всё тщетно… И конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же делать дальше, чего ждать?

Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится всё хуже и опаснее. Руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к границам России. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем… Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы.»

Прошу прощения за длинную цитату. Но разве не следует из неё, что едва ли не главной целью СВО было, продемонстрировав российские силу и мощь, сдержать дальнейшее расширение НАТО на восток, не допустить нового приближения военной инфраструктуры Альянса к российским границам, а то и отодвинуть её куда подальше?

И вот идёт девятый месяц…

Многое уже стало явным. И многие результаты уже зафиксированы.

Североатлантический блок, ещё 20 лет назад пребывавший если и не на грани распада, то в глубоком экзистенциальном кризисе, сплотившись вокруг помощи Украине, обрёл новый смысл своего существования. Его страны-члены уже не жмутся в оборонных расходах, а напротив, охотно подтягивают их к натовскому стандарту в 3% ВВП. А #Украина использует натовское оружие против российских военных и начала официальные процедуры присоединения к Блоку.

Ну и наконец, самое интересное. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о росте группировки НАТО у границ России в 2,5 раза с февраля.

Это ведь тоже #победа? Допустим… Но вот ведь какой напрашивается риторический вопрос: стало ли для России теперь безопасности меньше или больше?

И если поражение обычно сирота, тогда как у победы – тысячи отцов, то кто на себя возьмёт «отцовство» этой?

—