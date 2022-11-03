Призрак Трампа бродит по палатам

Пять причин следить за выборами в Америке.

Промежуточные выборы в США проходят раз в четыре года — ровно по середине между президентскими. То есть в промежутке — поэтому и получили такое название. В первый вторник после первого понедельника ноября — в этом году это 8-е число. Двухпартийная политическая система напоминает качели и подразумевает частую смену власти. На этих промежуточных выборах определится большинство в обеих палатах Конгресса 118-го созыва, он начнет работу в начале будущего года. В 36 штатах и в трех заморских территориях проходят также губернаторские выборы, во многих штатах в этот день голосуют и на выборах местных.

Промежуточные выборы в Конгресс называют и «вотумом доверия/недоверия президенту», и «генеральной репетицией» президентских выборов.

В данный момент Демократическая партия контролирует обе палаты Конгресса. В Сенате у двух партий поровну голосов — 50 на 50 (если быть точными, у Демпартии их 48, но два независимых сенатора традиционно голосуют вместе с демократами), контроль обеспечивается за счет того, что вице-президент Камала Харрис (вице-президент председательствует в Сенате. — Ред.) имеет дополнительный решающий голос. Сенаторов избирают сразу на 6 лет, каждые 2 года переизбирается только треть состава верхней палаты.

В Палате представителей у демократов перевес всего в 9 голосов: 222–213. Она полностью переизбирается каждые два года.

За неделю до выборов, естественно, в прогнозах недостатка нет. Самый популярный — республиканцы получают большинство в Палате представителей. Авторитетный сайт 538 FiveThirtyEight (это число членов коллегии выборщиков, формально избирающих президента США согласно итогам всеобщего голосования в штатах) оценивает вероятность победы республиканцев в нижней палате в 81%.

На выборах в Сенате исход предсказать практически невозможно. Все будет зависеть от голосования в шести штатах, где кандидаты, согласно опросам, шли «ноздря в ноздрю»:

в Джорджии,

Пенсильвании,

Неваде,

Огайо,

Аризоне,

Висконсине.

Прогноз экспертов из FiveThirtyEight: у республиканцев выше шансы победить в обеих палатах (48%), чем у демократов — в одной, в Сенате (33%). Еще призрачнее возможность сохранить контроль демократов в обеих палатах (18%). Таков общий прогноз, но на выборах в США всегда возможны сюрпризы.

Исторически сложилось так, что партия, имеющая своего представителя в роли президента, — в настоящее время демократы — на промежуточных выборах теряет позиции. Это давний эффект политического маятника. Разочарование в президенте приводит к успеху другой партии, а у Байдена сейчас низкие рейтинги. По различным опросам — около 40%, за последний месяц они упали на 1–2 пункта. Даже у Трампа — ровно 4 года назад — было чуть лучше, отмечают американские СМИ. Рост цен, проблемы в экономике, нелегальные мигранты, рост преступности — основные вызовы для нынешней администрации. Промежуточные выборы — это, как правило, исключительно про нерешенные внутренние проблемы страны. Демократы добились значительного успеха в опросах после того, как в июне Верховный суд США принял непопулярное решение об отмене конституционного права на аборт, что дало партии надежду на то, что она сможет бросить вызов этому решению. Но полученное преимущество к ноябрю успело раствориться.

Почему результаты этих выборов важны — не только для Америки, но и всего остального мира? У нас на это, как в песне, «пять причин».

1. Будущее Байдена

Президент, физическая и ментальная форма которого оставляет место для вопросов (недавно он в очередной раз оговорился, сказав, что в Америке 54 штата), твердо намерен идти на переизбрание. Пока твердо. Плохие цифры 8 ноября будут означать, что шансы партии на победу через два года с кандидатом — действующим президентом — реально упадут.

За первые два года своего президентства Байден, пользуясь незначительным большинством в Конгрессе, продвинул новые законы об изменении климата, контроле над оружием, инвестициях в инфраструктуру и борьбе с детской бедностью.

Однако если хотя бы одна из этих палат перейдет к республиканцам, они смогут мешать законопроектам демократов. В результате возникнет политический тупик, подобный наблюдался во второй срок Барака Обамы. Только с той разницей, что непримиримость, раскол — и в политической элите, и во всем американском обществе — резко возросли за последнюю пятилетку. Апофеозом стал штурм Конгресса 6 января прошлого года сторонниками Дональда Трампа.

2. Изменение повестки дня

Президент Байден, который, к его чести, старается выполнить предвыборные обещания по максимуму возможностей, хотел бы продолжить реализацию планов по защите климата, расширить государственные программы здравоохранения, защитить право на аборт, ужесточить контроль над оружием.

Если республиканцы возьмут под контроль одну из палат, они смогут не только остановить, но и попытаться изменить повестку дня. Они смогут контролировать следственные комитеты, чтобы вместо расследования нападения на Капитолий, начать расследования по «своим темам», таким как деловые отношения сына Джо Байдена — Хантера — с китайцами или внезапный вывод американских войск из Афганистана. Если к власти придут республиканцы, они могут подвергнуть сомнению размеры помощи, направляемой Украине. В данном случае речь идет о том крыле партии, которое связано с Трампом. На этих выборах бывший президент играет уникальную роль. Об этом ниже.

В случае проигрыша Байдену будет сложнее делать новые назначения, в том числе в Верховный суд США, а также новых министров и послов.

В свою очередь президент Байден мог бы воспользоваться своим правом вето и заблокировать консервативные законы об абортах, иммиграции и налогах.

Результат — нас ждет в лучшем случае политический тупик до следующих президентских выборов. В худшем — возможность «ответочки» в виде попытки импичмента 46-го президента. Смотря что «нароют» в отношении Байденов-отца и сына комитеты Конгресса, контролируемые республиканцами.

Межпартийное сотрудничество на Капитолийском холме, похоже, «кануло в Лету». О нем вспоминают всего раз в год, когда надо согласовать федеральный бюджет. Зато битва не на жизнь, а на смерть становится все масштабнее — с каждым новым созывом Конгресса. Речь идет о внутренних вопросах. По отношению к президенту Путину, например, или политике Китая — здесь есть консенсус.

3. Возможность возвращения Трампа

Обычно американские президенты, уходя на покой, читают лекции и пишут мемуары. В общем, наслаждаются жизнью, получая пожизненную пенсию, государственную охрану и прочие бенефиты. Трамп, дважды подвергнутый процедуре импичмента (оба раза оправданный в Сенате), не таков. Он, во-первых, до сих пор утверждает, что итоги выборов-2020 — фальшивка и заговор, что «выборы украли». Во-вторых, активно «зримо и незримо» участвовал в нынешних выборах, поддерживал «своих» кандидатов.

В отличие от Обамы, активно подключившегося к агитации лишь в последние недели, Трамп, что называется, «держит руку на пульсе». Например, в штате Джорджия он уговорил участовать в выборах в Сенат своего приятеля, бывшую звезду американского футбола Гершеля Уокера. В Пенсильвании кандидат, которого он поддерживает (Мехмет Оз, более известный телезрителям как «Доктор Оз» из шоу Опры Уинфри), человек, которого в прошлом вызывали на слушания в Конгресс за то, что он рекламировал по ТВ сомнительные «чудодейственные» таблетки. Трамп, в прошлом ведущий популярного телевизионного шоу, активно поддержал коллегу. Джей Ди Вэнс (кандидат в сенаторы от Огайо) несколько лет назад обещал избирателям: «Никогда не стану трампистом». Но сейчас он с энтузиазмом обнимался на митинге с бывшим президентом.

Трамп написал об этом так: «Джей Ди целует меня в задницу, он так сильно хочет моей поддержки!»

4. Доверие американцев к выборам

Промежуточные выборы 2022 года станут первыми федеральными выборами после нападения на Капитолий, когда сторонники Трампа пытались помешать подтверждению победы Джо Байдена на выборах. Многие из «кандидатов на местах», поддержанных Трампом, баллотируются на посты, где они будут иметь контроль над избирательными системами в своих штатах. В случае победы 8 ноября они могут попытаться изменить правила, ограничить определенные методы, такие как голосование по почте или через специальные ящики для досрочного голосования.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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