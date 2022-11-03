Почему рыдает Николай – Личное мнение
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Располневший Николай Басков на днях сходил в телевизор, но поразил он зрителя не своим внешним видом, а удивительной чуткостью.
Фото: Соцсети
Многие в последние годы заметили, что если вдруг кто умрёт, на похороны обязательно приходит Коля.
И это — не случайность. Басков объяснил, в чём тут дело.
Оказывается, когда умер папа Коли, исполнитель так и не смирился с потерей. В передаче показали кадры с папой, и Николай расплакался так, что ведущему его пришлось утешать.
«Я когда отца потерял, стал ходить на прощания. Раньше никогда не ходил на прощания. Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал…», — откровенно рассказал о своих чувствах Басков.
Вот и весь секрет.
Очень хочется похвалить Николая за чуткость. Он повзрослел, осознал, как важно проститься с покойным, даже если он тебе не самый близкий. Басков прощается искренне, потому что уверен, что проститься нужно.
Молодец, Николай.
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Источник: Лена Миро
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