Почему рыдает Николай – Личное мнение

Располневший Николай Басков на днях сходил в телевизор, но поразил он зрителя не своим внешним видом, а удивительной чуткостью.



Фото: Соцсети

Многие в последние годы заметили, что если вдруг кто умрёт, на похороны обязательно приходит Коля.

И это — не случайность. Басков объяснил, в чём тут дело.

Оказывается, когда умер папа Коли, исполнитель так и не смирился с потерей. В передаче показали кадры с папой, и Николай расплакался так, что ведущему его пришлось утешать.

«Я когда отца потерял, стал ходить на прощания. Раньше никогда не ходил на прощания. Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал…», — откровенно рассказал о своих чувствах Басков.

Вот и весь секрет.

Очень хочется похвалить Николая за чуткость. Он повзрослел, осознал, как важно проститься с покойным, даже если он тебе не самый близкий. Басков прощается искренне, потому что уверен, что проститься нужно.

Молодец, Николай.

—