Мнение: Дефицит свежего воздуха, британцы едят просрочку и отказ от мыла и дезодорантов

1. Актуальная для европейцев цитата британского писателя Терри Пратчетта:



Обращение достопочтенного Данкана Необузданного, члена Парламента, новоназначенного Верховного главы министерства Свежего воздуха



Добрый вечер. (делает глубокий вдох)



Как вам уже, несомненно, известно, Британия столкнулась с воздушным кризисом угрожающих масштабов. В некоторых районах запасы свежего воздуха иссякли до угрож… нет, это слово я уже говорил… до критических уровней. Почему так, спросите вы? (подходит к доске с диаграммой, стоящей за креслом)



Много лет мы были уверены в регулярных поставках свежего воздуха из Атлантики. Но, к большому сожалению, спрос уже превысил предложение. Отдельные граждане (тычет в маленькие черные цифры на диаграмме) настаивают на своем праве дышать без ограничений, лишая тем самым воздуха всех остальных людей.



(строго стучит указкой по диаграмме)



Правительство хорошо осведомлено об этой проблеме примерно с обеда, вследствие чего я обращаюсь к вам в качестве нового Верховного главы министерства Свежего воздуха вместо того, чтобы председательствовать в Подкомитете чайного столика Палаты Общин. Ведь даже нам, политикам… ха-ха… приходится дышать, хотя, конечно, некоторые из нас дышат медленнее, а другие побыстрее.



Несмотря на то что, к сожалению, жителям Южного Уэльса и промышленных районов Мидленда дозволено дышать только по восемь часов в день, в то время как Шотландия и Юг имеют достаточные запасы свежего воздуха, перераспределение воздушных масс обошлось бы нам слишком дорого.



Однако в настоящий момент рабочая группа в строгом соответствии с политикой Правительства рассматривает вопрос о принятии закона, который обяжет жителей районов с избытком свежего воздуха в строгом порядке носить противогазы, наполненные бутилированным смогом. Демократия есть демократия.



Согласно заключению метеорологов, на то, чтобы пополнить запасы свежего воздуха, нам понадобится ветер скоростью сто миль в час, дующий в течение трех месяцев подряд. Но что мы совместными усилиями можем предпринять уже сейчас?



Вот как вам надлежит поступать:



– Дышите очень медленно. Сотрудники нашего министерства уже готовят подробную инструкцию.



– Эксплуатация любых помп, вентиляторов и ветряных мельниц строго запрещена. Штраф за нарушение – 400 фунтов стерлингов. Все излишки свежего воздуха должны быть направлены в главные отрасли промышленности. Помните: для изготовления одной автомобильной шины требуется четыре миллиона кубических футов воздуха, а для производства одного кубического дюйма коврового покрытия – не менее двух тысяч микропузырьков.



– Старайтесь дышать неглубоко. Вместо этого лучше принять холодную ванну… простите… я хотел сказать, лучше обильно обтереться слюной. Министерские кошки уже готовят видеодемонстрацию.



– Засуньте в нос кусочки кирпича.



– Выдыхаемый вами воздух можно использовать для надувания шаров, шин, согрева рук и охлаждения каши.



Если мы все вместе будем следовать этим простым правилам, то уже в скором времени сможем выпятить грудь и с гордостью заявить, что британская смекалка и приспособляемость одержали очередную победу. Благодарю за внимание. (медленно выдыхает)

2. К вопросу об уровне жизни и ценах в Великобритании. Согласно исследованию газеты Гардиан, около трети британцев за последний месяц вынуждены были есть продукты с просроченным сроком годности ради экономии денег (ссылка).

Хуже того, согласно журналистам Гардиана, 40% британцев обеспокоены тем, смогут ли они вообще купить еду в следующем месяце, а 30 процентов вынуждены либо пропускать часть дневных приёмов пищи, либо уменьшать размер порций.



Это, конечно, ещё не настоящий голод, однако для развала СССР подобных продовольственных затруднений оказалось вполне достаточно.

3. Великобритания скатывается в XIX век не только в плане питания, но и в плане личной гигиены (ссылка):

Около 3,2 миллиона британцев живут в условиях гигиенической бедности. Об этом свидетельствуют результаты опроса благотворительной организации Hygiene Bank и аналитической компании YouGov.

Уточняется, что из-за этого тысячи жителей Великобритании стесняются идти на работу, поскольку не могут позволить себе основные средства гигиены, такие как средства для бритья, стиральный порошок и дезодорант. По данным организации, 12 процентов опрошенных избегали из-за этого встреч с коллегами. «Приходится покупать более дешевые товары. Я разбавляю шампунь и кондиционер, добавляя воду, использую зубную щетку до тех пор, пока она совсем не износится», — приводит организация слова одного из участника опроса.

Четверть из 2200 респондентов признались, что не покупают туалетную бумагу или мыло, а 30 процентов женщин отказались от товаров длительного пользования. Некоторые опрошенные отметили, что им пришлось перестать использовать экологически чистые, но более дорогие чистящие средства, чтобы сэкономить.

Исполнительный директор Hygiene Bank Рут Брок (Ruth Brock) назвала сложившуюся ситуацию скрытым кризисом. По ее словам, данная ситуация особенно влияет на уязвимые слои населения. В организации также отметили, что почти половина взрослого населения Великобритании с трудом сводит концы с концами.

Снимаю шляпу перед стоиками, которые стремятся уехать на ПМЖ в Британию, чтобы прочувствовать на себе всю романтику викторианской эпохи: с таким же уровнем жизни, только без викторианской морали и без Британской империи.